Ferrari Portofino sfida una Huracán Evo e una Model 3 Performance

Solitamente lo youtuber italiano Giovanni Fois non fa video di auto. Tuttavia, ha deciso di pubblicare su YouTube una drag race che vede protagonista una Ferrari Portofino a confronto con una Lamborghini Huracán Evo e una Tesla Model 3 Performance. La gara di accelerazione si è svolta presso la pista dei Centri Guida Sicura ACI-SARA all’Autodromo Vallelunga.

Partendo dalla Portofino, il suo motore V8 biturbo da 3.9 litri riesce a sviluppare una potenza di 600 CV a 7500 g/min e 760 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo una trasmissione F1 a doppia frizione a 7 rapporti.

Ferrari Portofino volante

Ferrari Portofino: la gran turismo gareggia contro altre due supercar in una drag race

Gli ingegneri sono riusciti ad ottenere un incremento di 40 CV rispetto alla precedente California T grazie all’introduzione di nuove componenti meccaniche specifiche e una taratura dedicata dei software che si occupano di gestire il powertrain. La Portofino è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,8 secondi mentre la velocità di punta è pari a 320 km/h.

La Huracán Evo condivide motore e parte della tecnologia con la variante Performance. Sotto il cofano si nasconde un motore V10 da 5.2 litri con iniezione diretta stratificata e lubrificazione a carter secco che genera 640 CV a 8200 g/min e 601 nm di coppia a 6500 g/min.

Inoltre, abbiamo un impianto di scarico più raffinato e delle valvole di aspirazione in titanio. Tutte queste caratteristiche permettono alla Lamborghini Huracán Evo di impiegare soli 2,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,8 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima pari a 325 km/h.

Infine, abbiamo la Model 3 Performance in configurazione dual motor capace di generare circa 450 CV di potenza. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi mentre la velocità massima è di 261 km/h.

Anche se è veloce e ha parecchia potenza, la Ferrari Portofino non ha avuto molte possibilità, perciò ha perso sia la gara con la Tesla che quella con la Lamborghini Huracán Evo. L’auto elettrica non è riuscita ad avere la meglio contro la supercar di Lamborghini in quanto quest’ultima ha effettuato una rapida partenza. Ad ogni modo, è possibile scoprire maggiori informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.



























