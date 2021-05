Kimera EVO37: la Lancia 037 ritorna grazie a questo restomod

Kimera Automobili ha deciso di riportare in vita la storica Lancia 037 Stradale con un progetto davvero interessante denominato Kimera EVO37. Si tratta sostanzialmente di un restomod che porta la 037 ai giorni nostri. Parliamo proprio della vettura costruita da Lancia per partecipare alle competizioni automobilistiche.

Il nuovo regolamento FIA del Gruppo B chiedeva ai partecipanti di realizzare alcuni esemplari delle loro auto da rally per rispettare le regole di omologazione. Quindi, Lancia ha dovuto costruire alcune unità stradali della sua 037 per poter partecipare al campionato mondiale di rally.

Kimera EVO37 motore

Kimera EVO37: svelata ufficialmente la versione moderna della Lancia 037 Stradale

La nuova EVO37 rimane fedele alla vettura originale della casa automobilistica torinese in quanto sia le forme che le linee sono praticamente identiche. L’unica modifica apportata al design esterno riguarda l’implementazione dei fari a LED.

Il corpo della Kimera EVO37 è leggermente più lungo dell’auto originale mentre la carrozzeria è stata realizzata interamente in fibra di carbonio al posto della fibra di vetro usato sulla 037 Stradale. Per il resto abbiamo le stesse caratteristiche come il grosso alettone posteriore e la forma del tetto.

Kimera Automobili ha pensato anche di mantenere lo stesso motore dello storico modello, montato in posizione longitudinale dietro i sedili posteriori. Tuttavia, il propulsore da 2.1 litri realizzato da Italtecnica è stato ridisegnato e riprogettato da zero sotto la guida di Claudio Lombardi, ex ingegnere di Lancia.

Grazie al turbocompressore, adesso il powertrain è in grado di sviluppare una potenza di 512 CV e 550 nm di coppia massima. La EVO37 è rimasta un’auto a trazione posteriore e inoltre viene fornita con una trasmissione manuale. Le sospensioni a quadrilatero provengono da Öhlins mentre l’impianto frenante in carbo-ceramica da Brembo.

Il produttore ha annunciato che costruirà soltanto 37 esemplari della Kimera EVO37, ciascuno ad un prezzo di partenza di ben 480.000 euro. Il debutto ufficiale avverrà in occasione del Goodwood Festival of Speed di quest’anno (in programma dal’8 all’11 luglio) mentre le consegne ai clienti partiranno da settembre.























Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI