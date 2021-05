Kimera EVO37: ecco le ultime novità emerse in rete

Sappiamo che la mitica Lancia 037 sta per tornare in vita grazie alla nuova e moderna reinterpretazione realizzata da Kimera Automobili. Quest’ultima, con l’aiuto di coloro che hanno lavorato al progetto digitale, realizzeranno una versione aggiornata dell’ultima vettura a due ruote motrici ad aver vinto il campionato mondiale di rally.

Con il nome di Kimera EVO37, sarà un’auto a produzione limitata e la presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 22 maggio. Per chi non la conoscesse, Kimera Automobili è un’azienda conosciuta per il restauro e la conservazione di auto storiche e che ormai da diversi anni lavora sui veicoli sportivi della casa automobilistica torinese.

Kimera EVO37 bozzetto

Kimera EVO37: la vettura sarà sviluppata anche da coloro che hanno lavorato al progetto originale

La nuova EVO37 riprende il concetto della Lancia 037 ma rivista con nuove tecnologie e linee moderne. Come detto qualche riga fa, il nuovo restomod sarà sviluppato con l’aiuto di coloro che hanno lavorato alla vettura originale negli anni ‘80: Franco Innocenti, Claudio Lombardi, Sergio Limone e Vittorio Roberti.

Parlando dell’avanzamento dei lavori nelle officine di Kimera Automobili, Lombardi – che si occupa della reingegnerizzazione del motore – ha dichiarato: “Non si può che rimanere estremamente e piacevolmente sorpresi nel vedere i progressi e il rapido avanzamento che ha avuto questo progetto in tempi decisamente Contenuti e con un’attività di livello eccellente e professionale. La EVO37 di Kimera Automobili ricorda in tutto e per tutto la vettura originaria al primo colpo d’occhio, anche a persone che non l’hanno conosciuta. Conserva l’anima dell’auto dell’epoca, pur essendo arricchita da richiami e tributi anche ad delle altre vetture di successo che l’hanno seguita“.

La versione finale della nuova Kimera EVO37 sarà presentata ufficialmente la prossima settimana ma conosciamo già alcune informazioni sulle specifiche tecniche e sul design grazie ad alcuni nuovi teaser rilasciati nelle scorse ore.

Ad esempio, sotto il cofano della vettura ci sarà un motore a quattro cilindri da 2 litri con turbina elettrica, capace di sviluppare una potenza pari a 550 CV. Inoltre, la carrozzeria del bolide peserà meno di 950 kg grazie all’ausilio di materiali leggeri. Sui 47 esemplari previsti per la produzione, soltanto 10 avranno la trazione integrale. Infine, il prezzo per portarsi a casa la nuova Kimera EVO37 è pari a circa 500.000 euro.





