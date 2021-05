Fiat 500 elettrica sarà base per altri modelli di Stellantis?

La nuova Fiat 500 elettrica è sicuramente un modello molto importante non solo per il marchio Fiat ma anche per il gruppo Stellantis. Infatti l’azienda guidata da Carlos Tavares potrebbe in futuro decidere di lanciare una famiglia di auto di segmento A prendendo come base proprio la nuova Fiat 500 elettrica. Questo significa che non è escluso in futuro la possibilità di vedere auto dalle dimensioni simili alla Fiat 500 elettrica ma targate Opel, Peugeot o Citroen.

Peugeot, Opel e Citroen in futuro nel segmento A con una city car su base Fiat 500?

In questo modo Stellantis potrebbe raggiungere un duplice obiettivo. Il primo sarebbe quello di ottenere nuove economie di scala grazie alla collaborazione tra i suoi marchi. L’altro obiettivo sarebbe quello di garantirsi la leadership nel segmento A di mercato che in Europa continua ad avere una certa importanza. Questi nuovi modelli tra l’altro potrebbero abbassare i costi di produzione di Fiat 500 elettrica a Mirafiori.

Ovviamente al momento si tratta solo di voci. La conferma ufficiale arriverà solo con il futuro piano industriale dei marchi di Stellantis che come sappiamo dovrebbe essere rivelato tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022.

A quel punto avremo la certezza che Fiat 500 non sarà più da sola in futuro nel segmento A del mercato, dato che invece Fiat Panda sarà spostata nel segmento B e rivoluzionerà completamente il suo design prendendo spunto dalla concept car Fiat Centoventi, che è stata svelata dalla principale casa automobilistica italiana in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così per Fiat 500 e più in generale per Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Fiat E-Ducato: Arcese è un altro collaboratore di Fiat Professional

Stellantis: il gruppo di Carlos Tavares potrebbe realizzare modelli di segmento A per i marchi Peugeot, Citroen e Opel su base Fiat 500?

Ti potrebbe interessare: La Fiat 500 Hybrid protagonista dell’ultimo video del noto cantante Ermal Meta

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI