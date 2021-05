La Fiat 500 Hybrid protagonista dell’ultimo video di Ermal Meta

La Fiat 500 Sport Hybrid è la protagonista del video del nuovo singolo di Ermal Meta, “Uno”. È uscita infatti proprio oggi la clip ufficiale dell’ultimo singolo del bravo cantante già vincitore del Festival di Sanremo 2018, in coppia con Fabrizio Moro, e terzo quest’anno alla medesima kermesse canora.

La Fiat 500 rappresenta d’altronde un’icona di design e “coolness”, caratteristiche che l’hanno resa perfetta per divenire una delle protagoniste del video di Ermal Meta. Il videoclip, diretto dal regista Tiziano Russo per la Casa di Produzione Kappa Kom, rappresenta un viaggio di parole e musica che mette in risalto il tema dell’inclusione e della gioia di vivere, attraverso una partita di calcio che vuole rappresentare una metafora della vita, del rispetto reciproco e dell’amicizia. La partita diventa quindi un momento di aggregazione e spensieratezza.

La 500 Hybrid protagonista

Nello specifico nel video si vede Ermal Meta scendere dalla Fiat 500 Sport Hybrid per raggiungere un gruppo di ragazzi: tra questi c’è anche Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli. Con loro Ermal avvia uno spettacolo corale in cui il messaggio è formalizzato dalla frase “visti da su siamo tutti uguali”.

Il product placement fornito con l’apparizione della 500 Hybrid all’interno del videoclip del singolo “Uno” di Ermal Meta rappresenta la volontà di Fiat di supportare progetti e iniziative utili per promuovere i principi di democrazia e inclusione che rappresentano valori universali condivisi dal marchio torinese con la musica e con lo sport: volendo anche rendere accessibili a tutti le tecnologie più sofisticate.

Un po’ quello che accade con la motorizzazione mild hybrid della 500 Sport Hybrid dotata di 70 cavalli di potenza gestiti in piena efficienza che grazie alla leggerezza e alla compattezza della vettura introducono una guida divertente ma confortevole. Con un occhio di riguardo ai consumi e alle emissioni. Proprio la 500, assieme alla Panda, ha rappresentato per Fiat l’ingresso nel mondo dell’ibrido e dell’elettrificazione: trend poi proseguito con la Nuova 500 Elettrica che sta mietendo diversi successi in termini di vendite. Come sottolinea la nota di Fiat: “il marchio Fiat da decenni abbina la propria immagine non soltanto a realtà sportive di assoluta eccellenza – come dimostra la prestigiosa e consolidata sponsorizzazione della FIGC, in qualità di Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri – ma anche alle numerose discipline che ogni giorno sono praticate a qualunque livello sui campi di gara, nelle palestre o piscine dell’intero Paese: ne è un esempio la lunga cooperazione tra Fiat e il CONI, l’organizzazione che supporta le molteplici realtà locali rendendo l’attività sportiva un bene comune.

