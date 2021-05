La Citroën Ami con WindTre a 9.99 euro al mese

L’interesse generato dalla Citroën Ami è sicuramente ampio. Ora il nuovo quadriciclo leggero proposto dal costruttore francese è alla base di una partnership proprio fra Citroën e WindTre. Si legano quindi tramite la interessante Ami, mobilità e telecomunicazioni per una discesa in campo a pieno regime mediante un’offerta mai vista finora e basata su diversi livelli.

La partnership fra Citroën e WindTre propone infatti GigAmi, un programma col quale i clienti WindTre potranno disporre della Citroën Ami a soli 9.99 euro al mese invece di 19.99 euro al mese in accordo con minuti e Giga Illimitati in 5G per un periodo di due anni.

L’offerta nel dettaglio

L’offerta, decisamente economia, permette di abbinare una vettura connessa alle esigenze della mobilità sostenibile. Si può infatti dire che il programma proposto da Citroën e WindTre sia un prodotto decisamente innovativo, mai messo in pratica fino ad ora. La partnership con WindTre vuole focalizzarsi su un target di pubblico smart e giovane, ovvero una clientela attenta alla sostenibilità e alla mobilità urbana con un occhio rivolto all’ambiente. La Ami permette infatti di circolare a zero emissioni e ora col supporto della rete veloce dell’operatore telefonico che copre già il 90% della popolazione del nostro Paese in 5G.

Praticamente la Citroën Ami si potrà acquistare direttamente online, ma la si potrà scoprire all’interno dei 146 punti vendita WindTre selezionati in tutta l’Italia. Degli addetti alle vendite forniranno la consulenza necessaria, mentre già presso lo store WindTre Euroma2 è esposta proprio la “vetturetta”.

D’altronde la Citroën Ami è stata pensata per la mobilità urbana, ma anche per essere piacevole e comunque connessa. Può ospitare due occupanti e possiede un’autonomia in full electric di 75 chilometri che la rende perfetta per l’utilizzo in città. La batteria è infatti da 5,5 kWh e si ricarica in un paio d’ore sfruttando una comune presa elettrica da 220 Volt.

La lunghezza ridotta a 241 centimetri, con raggio di sterzata di poco superiore ai 7 metri, agevola ogni tipologia di manovra e di parcheggio. Si guida infatti a partire dai 14 anni, come un ciclomotore da 50 cc. Con la Ami non manca la possibilità di accedere alle ZTL, risultando praticamente inarrestabile in città. Si tratta di un prodotto decisamente innovativo e particolarmente accessibile nei costi: si può persino avere con consegna a domicilio con un processo di acquisto completamente da disporre online. La piccola Ami si può anche personalizzare in ogni dettaglio.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In casa Citroën sono consci del fatto di aver aperto una nuova frontiera nella mobilità abbinata alle telecomunicazioni. Lo sa Alessio Scutari, direttore Marketing di Citroën Italia: “siamo orgogliosi di presentare oggi questa magnifica avventura insieme a WindTre. Da sempre Citroën si ispira alle esigenze delle persone per offrire soluzioni di mobilità adatte alle evoluzioni della società. La partnership con WindTre è nata naturalmente perché condividiamo gli stessi valori umani e l’incessante ricerca di innovazioni tecnologiche al servizio dei clienti. Entrambi ci indirizziamo ad un vasto pubblico, di tutte le età, esattamente come fa Ami – 100% electric, la nostra soluzione di mobilità urbana, anticonformista, rivoluzionaria, accessibile a tutti e facile da utilizzare nella vita di tutti i giorni”.

Raggiante anche Tommaso Vitali, chief marketing officer di WindTre: “WindTre è lieta di essere al fianco di Citroën in questo progetto che proietta la mobilità urbana verso un orizzonte sempre più ‘green’, intelligente e accessibile a tutti, anche ai più giovani. La nostra partnership con Citroën permette di coniugare le caratteristiche di Ami – 100% electric con una soluzione di connettività illimitata in 5G, in linea con l’idea di tecnologia sostenibile e vicina alle persone che contraddistingue, fin dalla nascita, il marchio WindTre”.

