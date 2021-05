Dodge Viper ACR sfreccia sul bagnato alla Targa Tasmania 2021

Sebbene la Viper sia stata interrotta nel 2017 a causa di alcune limitazioni riguardanti la sicurezza, con il suo prestante motore V10 è senza dubbio una delle auto sportive leggendarie. La vettura ad alte prestazioni raggiunse il suo apice con l’introduzione della versione American Club Racer (ACR).

Nel 2021, la Dodge Viper ACR è ancora parecchio popolare in diversi eventi del Motorsport fra cui la Targa Tasmania 2021. L’edizione di quest’anno del rally su strada ha visto due esemplari della Viper ACR correre per oltre 2000 km in sei giorni e, che ci crediate o no, uno di loro ha vinto il rally.

Dodge Viper ACR Targa Tasmania 2021

Dodge Viper ACR: la prestante sportiva a due porte protagonista alla Targa Tasmania 2021

Portato in campo da Eddie Maguire e Zak Brakey, la vettura con V10 presente nel video in fondo all’articolo è un vero spettacolo da ammirare, soprattutto nelle mani di un pilota esperto. La parte sicuramente più interessante della clip è quella che mostra la Viper ACR sfrecciare sotto la pioggia.

Guidare un’auto a trazione posteriore sul bagnato non è di certo un problema ma non dimentichiamoci che la Viper non è una normale vettura a trazione posteriore. Infatti, gli pneumatici Kumho Ecsta V720 su questo esemplare sono stati progettati specificamente per offrire prestazioni estreme in condizioni di asciutto e clima caldo.

Non dimentichiamoci del carico aerodinamico. Lo splitter anteriore, l’alettone posteriore a doppio elemento e le alette laterali permettono alla Dodge Viper ACR di sviluppare 500 kg a 241 km/h, fino a raggiungere i 695 kg di carico aerodinamico a 274 km/h. Tuttavia, l’American Club Racer offre ancora più carico aerodinamico se si opta per il pacchetto Extreme Aero.

Durante i test in pista, gli ingegneri di Dodge/SRT hanno riscontrato oltre 544 kg a 241 km/h e oltre 771 kg a 285 km/h. Per quanto riguarda ciò che si trova sotto il cofano, la versione ACR della sportiva americana monta lo stesso motore del modello standard. Si tratta di un V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 649 CV e 814 nm di coppia massima.

Sulla Dodge Viper ACR sono stati eliminati numerosi componenti dagli accessori di serie, permettendo di recuperare 18 kg di peso. La strumentazione analogica è stata convertita in digitale ed è stato aggiunto un cronometro per calcolare in tempo reale i tempi sul giro. Lo spoiler anteriore può essere regolato, così come quello posteriore, mentre le sospensioni sono state modificate come anche l’impianto frenante maggiorato.















































