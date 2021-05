Nuova Fiat Croma: ecco come viene ipotizzata

Si parla tanto dei futuri modelli di Fiat in attesa di conoscere quelle che saranno le reali intenzioni del gruppo Stellantis qui in Europa per la famosa casa automobilistica di Torino. In attesa di conoscere il piano industriale ufficiale per il marchio italiano ovviamente sul web le ipotesi si sprecano dando spesso origine a fantasiose ipotesi su futuri modelli di Fiat. Rientra tra questi anche l’ottimo render che vi mostriamo in questo articolo opera del designer Tommaso D’Amico che ha provato ad ipotizzare come sarebbe una nuova Fiat Croma nel caso in cui Stellantis decidesse di riportare in vita un simile modello.

Ovviamente si tratta di un’ipotesi abbastanza remota, anche se comunque vista la tradizione di PSA con le berline non ci sentiamo di escludere al 100 per cento il ritorno di una Fiat Croma nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Nel caso in cui Fiat decidesse di arricchire la sua gamma con una nuova berlina ammiraglia allora rispolverare il nome di Fiat Croma potrebbe essere una buona idea.

Del resto parliamo di un’auto che fa parte della storia del marchio di Torino che è stata prodotta tra il 1985 e il 1996 e che dalle nostre parti ha avuto un discreto successo. Il modello misurava circa 4,5 metri e rappresentava dunque il fiore all’occhiello della gamma di Fiat all’epoca con poco meno di mezzo milione di esemplari prodotti. Fiat Croma è stata usata anche da molti enti e istituzioni come auto di rappresentanza e poi è stata riproposta in versione station wagon tra il 2005 e il 2010.

Un simile modello potrebbe utilizzare le nuove piattaforme di Stellantis che prevedono la possibilità di versioni ibride e anche elettriche al 100 per cento. Onestamente ci pare difficile che un simile modello possa tornare visto che Fiat per l’Europa prevalentemente punterà sui SUV per crescere sul mercato. SI parla infatti dell’arrivo di almeno 2 o 3 modelli che si affiancheranno alla Fiat 500X che sarà rinnovata pesantemente nei prossimi anni.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI