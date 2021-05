Stellantis continua a crescere in Europa e si avvicina a Volkswagen

Il consueto aggiornamento sulle vendite in Europa conferma un nuovo passo del programma di crescita di Stellantis. Il gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA lo scorso gennaio, sta sfruttando la ripresa del mercato europeo per avvicinarsi alla leadership del mercato europeo delle autovetture (ricordiamo che Stellantis è già leader del settore dei veicoli commerciali leggeri).

Ad aprile, infatti, Stellantis ha venduto un totale di 226 mila unità in Europa registrando una crescita del +358% rispetto ai dati dello scorso anno. Il gruppo è il secondo per unità vendute alle spalle di Volkswagen che guida il mercato con 280 mila unità vendute (+228%). La quota di mercato di Stellantis in Europa ad aprile è del 21.7% (quasi 5 punti in più rispetto allo scorso anno).

Passiamo ora ai dati del parziale annuo. Nel corso dei primi quattro mesi del 2021, infatti, Stellantis ha venduto un totale di 895 mila unità in Europa facendo segnare una crescita del +33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello stesso periodo, il mercato europeo (UE + Efta + UK) è in crescita del +23%. La quota di mercato di Stellantis è del 21.7%, in crescita di 1.6 punti rispetto allo scorso anno.

Il gruppo segue anche in questo caso Volkswagen che guida il mercato con 1.05 milioni di unità vendute nel quadrimestre ed una crescita del +18% con una quota di mercato del 25.5%. Stellantis, quindi, si sta avvicinando a Volkswagen che ha un vantaggio di poco meno di 4 punti per quanto riguarda il market share.

Vediamo ora come sono andate le vendite dei singoli brand di Stellantis in Europa.

Peugeot guida le vendite di Stellantis

Il marchio Peugeot si conferma il riferimento di Stellantis per quanto riguarda le unità vendute. Ad aprile, infatti, il brand francese ha registrato oltre 70 mila unità vendute piazzandosi al secondo posto della classifica dei marchi alle spalle del marchio Volkswagen. Nel parziale annuo, Peugeot registra 285 mila unità vendute in Europa con una crescita del +42% rispetto allo scorso anno. Anche in questo caso si tratta del secondo risultato più alto per un brand in Europa.

Peugeot 208

Opel, invece, registra 45 mila unità vendute nel mese di aprile e 177 mila unità vendute nel corso del parziale annuo facendo segnare una crescita del +21.5%. Terza posizione, tra i brand di Stellantis, per Fiat che registra 45 mila unità vendute ad aprile e 174 mila unità vendute nel 2021 con una crescita del +33.7%. Più indietro Citroen con 42 mila unità vendute ad aprile e 169 mila unità vendute nel 2021 con una crescita del +30%.

Jeep, invece, chiude il mese di aprile con 11 mila unità vendute in Europa. Il marchio americano fa segnare quasi 47 mila unità vendute in Europa nel corso dei primi quattro mesi del 2021 con una crescita del +68% rispetto allo scorso anno. Lancia registra oltre 5 mila unità vendute ad aprile e oltre 18 mila unità vendute nel 2021 on una crescita del +41%.

Per DS si registrano 3.319 unità vendute ad aprile e 13 mila unità vendute nel 2021 con un calo del -5.8%. Alfa Romeo chiude con 1.931 unità vendute ad aprile e oltre 8 mila unità vendute nel 2021 facendo segnare un calo del -4.2%. Per maggiori dettagli sulle vendite di Alfa Romeo è possibile dare un’occhiata al nostro approfondimento.

Per ulteriori aggiornamenti sulle vendite di Stellantis e dei vari marchi del gruppo, a partire da Alfa Romeo, sarà necessario attendere il prossimo mese di giugno quando arriveranno i dati di vendita relativi al mese di maggio ancora in corso. Continuate a seguirci per tutte le novità.

