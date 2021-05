Alfa Romeo: meno di 2 mila unità vendute in Europa ad aprile

Alfa Romeo chiude il mese di aprile con un totale di 1.931 unità vendute in Europa (UE+ Efta + UK). Il marchio italiano registra una netta crescita rispetto ai dati dell’aprile dello scorso anno (+195%) che, ricordiamo, fu pesantemente condizionato dal lockdown in tutto il continente. Rispetto all’aprile del 2019, ultimo dato pre-pandemia, il calo è del -59%.

Al termine del primo quadrimestre del 2021, inoltre, le vendite di Alfa Romeo continuano ad attestarsi su risultati molto bassi. Nel corso dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, Alfa Romeo ha venduto un totale di 8.452 unità in Europa facendo registrare un calo del -4.2% rispetto ai dati dello scorso anno nonostante i dati del 2020 siano nettamente condizionati dal lockdown.

Da notare che nel confronto con i dati del 2019, il marchio italiano fa segnare un calo del -56% delle vendite. Per Alfa Romeo, quindi, si registra una quota di mercato dello 0.2%, in calo rispetto allo 0.3% dello scorso anno.

Per la casa italiana, al momento, il rilancio è ancora lontano. Ricordiamo, infatti, che Alfa Romeo non ha n programma un’espansione della gamma almeno fino al giugno del 2022 quando si registrerà il debutto commerciale dell’Alfa Romeo Tonale. Nel frattempo, i restyling di Giulia e Stelvio, con le nuove varianti ibride, sono ancora in attesa di una data di lancio.

Le vendite di Alfa Romeo nei principali mercati europei

Passiamo ora ad un’analisi più approfondita delle vendite registrate da Alfa Romeo nei principali mercati europei. L’Italia continua ad essere il mercato di riferimento del marchio con un totale di 970 unità vendute ad aprile (poco meno della metà del totale registrato in Europa). Nel parziale annuo, invece, il marchio fa segnare un totale di 4.013 unità vendute in Italia. Rispetto ai dati pre-pandemia si registra un calo del -57%.

Il secondo mercato europeo di Alfa Romeo è la Germania con un totale di 268 unità vendute ad aprile e di 1.018 unità vendute nel corso del 2021. Nel confronto con lo scorso anno, Alfa Romeo fa segnare una leggera crescita (+17%) ma la quota di mercato in Germania continua ad essere dello 0.1%. Risultati negativi arrivano, invece, dalla Spagna dove Alfa Romeo vende 107 unità ad aprile e 586 unità nel 2021 (-15%).

Francia e Regno Unito, invece, fanno segnare risultati disastrosi. Alfa Romeo, infatti, ha venduto appena 50 unità in Francia ad aprile portando il totale delle vendite del 2021 a 370 unità. Nel Regno Unito, invece, le vendite si fermano a 99 unità ad aprile e a 415 unità nel corso del 2021. In Svizzera, infine, le vendite sono state di 141 unità ad aprile (quasi il doppio rispetto allo scorso anno) e 482 unità nel 2021 (-18%).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI