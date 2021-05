Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ci sarà un restyling?

Fino a qualche tempo fa si dava per scontato un restyling per Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Del resto parliamo di due modelli che sono stati portati sul mercato rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Dunque un aggiornamento di metà carriera ci starebbe sicuramente. Già da tempo si parla di questo restyling e si sono fatte mille ipotesi.

Inizialmente si era detto che l’aggiornamento di metà carriera di Alfa Romeo Giulia e Stelvio sarebbe stato profondo, con modifiche estetiche alla carrozzeria, nei materiali interni e nei motori con l’arrivo delle prime versioni elettrificate oltre che di nuove tecnologie.

Il debutto del restyling sembrava dovesse arrivare già alla fine dello scorso anno. Poi si è iniziato a parlare del 2021 e adesso del 2022. Inoltre l’aggiornamento che inizialmente doveva essere corposo si è detto che sarebbe stato leggero.

Poche modifiche agli interni e lievissimi all’esterno per Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Qualcuno però a questo punto ipotizza che questo restyling potrebbe anche non esserci più e che i modelli potrebbero semplicemente ricevere lievi ritocchi con i nuovi Model Year.

Del resto sembra che Stellantis con Alfa Romeo voglia puntare sui segmenti B, C e D e dunque sembra prendere piede l’ipotesi che direttamente nei prossimi anni potremmo assistere all’arrivo di una nuova generazione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Questo ovviamente non subito passerà di certo qualche anno.

Anche di questo così come di altri futuri modelli della casa automobilistica del Biscione avremo sicuramente maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi ed in particolare quando finalmente sarà svelato il nuovo piano di rilancio di Stellantis per il marchio milanese.

