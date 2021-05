Nuovo Fiat Ducato da oggi ordinabile in Italia

Da oggi è possibile ordinare presso tutte le concessionarie di Fiat Professional il nuovo Fiat Ducato, giunto alla sua ottava serie. Il model year 2021 porta splendidamente i suoi 40 anni e li ha celebrati alla grande nel 2020, risultando il veicolo commerciale leggero più venduto in Europa.

Già best-in-class per capability grazie alla gamma all forward più ampia sul mercato, il nuovo Ducato punta non sono a confermare il suo ruolo di leader ma migliora per essere sempre pronto a ogni missione e a soddisfare tutti i bisogni di carico e mobilità dei suoi clienti.

Nuovo Fiat Ducato interni

Fiat Ducato 2021: il nuovo furgone da oggi è ordinabile presso le concessionarie del brand

Con questo obiettivo nel mirino, il furgone ribadisce la sua leadership il suo essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza, puntando su tecnologia e connettività e rinnovando anche il design e l’aspetto generale degli interni.

L’abitacolo è caratterizzato da una nuova configurazione interamente digitale della strumentazione interna grazie al Full Digital Cockpit capace di restituire con immediatezza e chiarezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio come gli assistenti alla guida. Inoltre, il nuovo Fiat Ducato vanta il sistema di infotainment Uconnect che si adatta al meglio alle richieste del guidatore.

A questo si aggiungono un sistema di radionavigazione completo al top della categoria che incorpora le mappe TomTom in 3D e il supporto Apple CarPlay e Android Auto con modalità wireless attraverso il quale è possibile accedere ai controlli più importanti del veicolo con un semplice tocco. Il design rinnovato degli interni viene arricchito da una plancia ridisegnata, un volante e pomello del cambio nuovi, nuovi pannelli delle portiere e il comando del climatizzatore automatico.

Il primo veicolo commerciale leggero con guida autonoma di Livello 2

Grazie all’architettura elettrica completamente rinnovata, il Ducato 2021 porta a bordo una nuova grande offerta di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida volti a migliorare l’esperienza su strada. Abbiamo di fronte il primo veicolo commerciale leggero con guida autonoma di Livello 2 ad offrire un range completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sia in marcia che in fase di parcheggio.

La ricca dotazione di sistemi di ausilio alla guida e parcheggio si completa con il Digital Central Mirror che proietta in digitale l’immagine posteriore sostituendo il classico specchietto retrovisore interno. Non mancano il migliorato sistema ESC con Cross Wind Assist e Trailer Stability Control e l’Active Park Assist.

Il boom dell’e-commerce e delle consegne a domicilio comporterà nuove esigenze richieste in termini di comfort alla guida. Il nuovo Fiat Ducato offre la sua risposta con le soluzioni pratiche intelligenti come il Keyless Entry and Go per aprire e chiudere le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza chiave oppure il freno di stazionamento elettrico per ridurre l’ingombro in cabina e facilitare gli spostamenti.

I nuovi motori adesso sono ancora più efficienti rispetto a prima

In termini di motorizzazioni, il nuovo Ducato conferma la sua tradizionale esperienza nel mondo dei veicoli commerciali leggeri rinnovando completamente la gamma di propulsori sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final.

I nuovi motori diesel Multijet III raggiungono la terza generazione e consolidano i loro punti di forza, offrendo una migliore efficienza grazie al peso ridotto e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2. La gamma si compone fra quattro livelli di potenza da 120, 140, 160 e 180 CV e con un nuovo e migliorato cambio manuale a 6 marce.

Per offrire il massimo della personalizzazione, il Fiat Ducato 2021 è stato studiato per proporre una gamma di pacchetti di dotazioni declinati nelle configurazioni Easy, Business e Lounge.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI