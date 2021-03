Fiat Professional apre gli ordini del nuovo E-Ducato

Si può ordinare da oggi il nuovo E-Ducato, ovvero la prima variante esclusivamente elettrica del noto modello di Fiat Professional che permette di espletare servizi di distribuzione in città e nel contesto “near urban” in maniera veloce e affidabile quindi da oggi anche sostenibile.

L’E-Ducato permette di avere a disposizione una gamma completa di versioni e una scelta modulare di capacità per quello che riguarda la batteria: si possono infatti avere a disposizione autonomie che vanno da 235 a 370 chilometri nel ciclo urbano chiaramente in base alla dimensione della batteria che si ha a disposizione. Rimane chiaramente invariata l’ottima volumetria di carico del Ducato tradizionale che va dai 10 a 17 metri cubi e portata fino a 1.910 chilogrammi.

L’E-Ducato introduce tre differenti caricabatterie in AC da 6,7 kW, 11 kW e 22 kW con la possibilità di disporre della Fast Charge in DC già combinabile con tutti e tre i caricabatterie AC. La gamma comprende cabinati in quattro differenti lunghezze, ma anche l’allestimento per il trasporto di persone che sarà reso disponibile a breve. Sono invece 8 gli anni di garanzia o 160.000 chilometri per la batteria da 47 kWh e 10 anni o 220.000 chilometri per la batteria da 79 kWh.

Non muta la configurazione di base

Dal punto di vista della configurazione generale, per l’E-Ducato non cambia nulla ad eccezione delle ovvie caratterizzazioni legate all’elettrificazione applicata. La versione elettrica del Fiat Ducato garantirà la continuità nella fase di transizione tra termico ed elettrico con prestazioni analoghe e a un costo equivalente, in rapporto ad un periodo di utilizzo di cinque anni. Il nuovo E-Ducato offre di serie il sistema Mopar Connect che include 6 mesi di servizi.

Il listino prezzi parte da 60.800 euro per la versione 3.5t Passo Medio da 10 m3 di carico fino ai 65.000 euro per la versione 3.5t Passo Extra Lungo Tetto Super Alto. Per quanto riguarda invece i Cabinati si parte da 60.300 euro con la versione 3.5t Passo Medio. Inoltre, i veicoli dotati di batteria da 79 kWh includono il caricabatterie da 11 kW. Durante la fase di lancio Fiat Professional include nel prezzo 5 anni di Manutenzione Ordinaria e 5 anni di garanzia sul veicolo.

Appare vincente il Total Cost of Ownership, grazie ai minori costi di gestione e agli incentivi all’acquisto che permette nelle principali modalità di utilizzo di raggiungere la sostanziale parità se comparata ad un Ducato tradizionale. Fiat Professional riporta come esempio il fatto che l’E-Ducato permette di risparmiare circa 15.000 euro di carburante rispetto una identica versione diesel per una percorrenza di 150.000 chilometri, con costi di manutenzione ridotti di oltre il 40% rispetto ad un veicolo commerciale diesel di pari dimensioni.

L’app Pro Fit di E-Ducato

Gli esperti di Fiat Professional ed e-Mobility di Stellantis hanno lavorato a stretto contatto per realizzare un web tool operativo con l’obiettivo di far conoscere a chiunque tutti i vantaggi della nuova versione elettrica del Ducato. In questo modo sarà possibile essere guidati più facilmente nel percorso di scelta della versione di E-Ducato più adatta a ogni necessità di business. Il web tool si chiama “Pro Fit by E-Ducato” e si raggiunge qui.

Una volta creata la flotta, per simularne la mission chi utilizza il web tool può inserire tutte le informazioni utili e necessarie a cominciare dal chilometraggio, dalla tipologia di percorso, i giorni e le settimane lavorative, il carico medio trasportato, il mix d’uso, alla temperatura di utilizzo ma anche gli slot di ricarica disponibili. In questo modo chi gestisce una flotta di Light Commercial Vehicle potrà simulare il reale utilizzo di una flotta completamente elettrica nell’ottica di una mobilità urbana ed extra urbana sempre più sostenibile ed ecologica.

L’apertura degli ordini del nuovo E-Ducato viene anticipata dalla campagna digital “Numbers” che racconta il progetto elettrico posto in essere da Fiat Professional mediante molteplici episodi che mettono in risalto il lavoro di chi ha pensato e realizzato il primo Ducato completamente elettrico.

L’arrivo in concessionaria dell’E-Ducato e le relative prime consegne sono previste a partire dalla fine del mese di marzo.

