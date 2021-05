Domani, mercoledì 19 maggio, Stellantis prenderà parte allo Houston Auto Show 2021 con Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Wagoneer come brand autonomo. Partendo da Alfa Romeo, il gruppo automobilistico italo-americano-francese esporrà Giulia e Stelvio 2021, veicoli che incarnano alla perfezione lo spirito del Biscione e offrono delle prestazioni ispirate alle gare, abbinando tecnologie avanzate e sistemi di trazione integrale AWD.

Sia la Giulia che lo Stelvio stabiliscono un punto di riferimento nei rispettivi segmenti in termini di prestazioni, fornendo un’esperienza di guida davvero appagante. Per il 2021, entrambi i modelli dispongono di nuovi equipaggiamenti standard come il tettuccio apribile a doppio pannello e il differenziale a slittamento limitato.

Stellantis esporrà all’evento anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2021

Stellantis: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Wagoneer presenti all’evento texano

Per quanto riguarda Chrysler, allo Houston Auto Show 2021 saranno esposte le Pacifica e Pacifica Hybrid. Parliamo di due modelli che hanno reinventato il segmento dei minivan con un livello senza precedenti di funzionalità, versatilità, tecnologia e stile. In particolare, la Chrysler Pacifica Hybrid è il primo e unico veicolo ibrido plug-in del segmento che offre oltre 48 km di autonomia in modalità 100% elettrica e oltre 800 km complessivamente.

Il 2021 segna l’anno in cui Dodge propone una gamma completa di veicoli ad alte prestazioni e che include anche il Dodge Durango con la versione Hellcat da 720 CV. Parliamo del SUV più potente di sempre. La Charger 2021 rimane impareggiabile quando si tratta di pura potenza con la versione SRT Hellcat Redeye da 808 CV. La Challenger 2021 è invece una delle muscle car più potenti e capaci del settore, offrendo anche una versione top di gamma con il nome di Super Stock da 819 CV.

Dodge Durango SRT Hellcat

Fiat sarà presente alla Houston Auto Show 2021 con la Fiat 500X 2021 che propone una dinamica di guida coinvolgente. Il crossover offre un sistema a trazione integrale avanzato e una gamma completa di funzioni di sicurezza, comfort e praticità. Sotto il cofano si nasconde un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri a iniezione diretta per prestazioni migliori e risparmio di carburante.

Jeep torna all’evento con diversi nuovi veicoli fra cui la Grand Cherokee L a tre file, l’iconica Jeep Wrangler in versione 4xe ibrida plug-in da 380 CV e fino a 34 km di autonomia in full electric e Rubicon 392 da 477 CV, il Gladiator 2021 e i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer. Inoltre, torna lo spettacolo Camp Jeep, l’esperienza unica e interattiva per i partecipanti. L’evento dà la possibilità di mettere alla prova le capacità off-road estreme dei veicoli della casa automobilistica statunitense senza lasciare il salone dell’auto.

Infine, all’Houston Auto Show 2021 ci sarà anche Ram con il nuovissimo Ram 1500 TRX e il suo prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di generare 712 CV di potenza e 881 nm di coppia massima. Questi grandi numeri permettono al pick-up Hellcat di impiegare soli 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h.

Ram 1500 TRX

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI