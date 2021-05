Alfa Romeo: le ultime indiscrezioni sul piano di rilancio

Continuano a moltiplicarsi le voci sul futuro piano di rilancio pensato dal gruppo Stellantis per il marchio Alfa Romeo. Le ultime indiscrezioni provenienti dal web dicono che nel futuro piano industriale ci saranno alcune conferme e anche tante sorprese.

Ecco le ultime voci sul futuro piano di rilancio di Alfa Romeo

Secondo queste voci, che in quanto tali vanno ovviamente prese con le pinze, le conferme saranno rappresentate dall’arrivo di Alfa Romeo Tonale e Brennero rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Il primo modello sarà prodotto a Pomigliano e il secondo a Tychy in Polonia. Secondo queste indiscrezioni che sono ancora tutte da confermare, il futuro programma di Alfa Romeo prevede il ritorno di Alfa Romeo Giulietta che utilizzerà le stesse piattaforme, motori e tecnologie di Opel Astra, DS4 e Peugeot 308.

Dovrebbero essere confermate anche Alfa Romeo Stelvio e Giulia che quindi dopo il restyling che subiranno il prossimo anno dovrebbero ricevere in futuro, sicuramente non prima del 2025, anche una nuova generazione. Queste a quanto pare non dovrebbero essere però le uniche novità per Alfa Romeo. Come specificato dal CEO Jean-Philippe Imparato la piattaforma usata per queste auto sarà una versione modificata di Giorgio.

La casa automobilistica del Biscione infatti dovrebbe fare ritorno in segmenti di mercato da cui manca da molto tempo per fare breccia in mercati fondamentali come quello americano e cinese. Probabile che già nel corso della prossima estate qualche conferma su queste voci potrebbe già arrivare. Il nuovo piano industriale di Alfa Romeo dovrebbe venire rivelato tra al fine del 2021 e gli inizi del 2022.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia GTAm: gli inglesi vanno pazzi per la supercar del Biscione

Continuano a moltiplicarsi le voci sul futuro piano di rilancio di Alfa Romeo che sarà svelato tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio delizia gli olandesi con il suo sound

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI