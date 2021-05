Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio delizia gli olandesi con il suo sound

Anche se la Giulia GTA/GTAm sta catturando molto l’attenzione negli ultimi giorni con le sue alte prestazioni garantite da un motore capace di sviluppare ben 540 CV di potenza, ricordiamo che si tratta di una vettura in edizione limitata. Infatti, la casa automobilistica di Arese prevede di costruire soltanto 500 esemplari tra Gran Turismo Alleggerita e Gran Turismo Alleggerita modificata.

Dunque, l’unica possibilità per entrare in possesso di una versione high performance della berlina italiana è acquistare l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Questo modello si differenzia dalle altre versioni dell’auto per la presenza di diverse novità molto interessanti. Innanzitutto, troviamo degli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio (cofano motore e padiglione) e inoltre è la prima berlina media a disporre di soluzioni di aerodinamica attiva.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Paesi Bassi

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la potente berlina sfila sulle strade olandesi con il suo sound inconfondibile

L’Active Aero Splitter presente sulla parte anteriore riesce a gestire in modo attivo la deportanza a velocità sostenute. Inoltre, sotto il cofano si nasconde un potente V6 biturbo da 2.9 litri, sviluppato in collaborazione con Ferrari, capace di erogare 510 CV di potenza a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 g/min.

Accanto al powertrain è stato installato un nuovo cambio automatico a 8 rapporti. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica di Arese, la Giulia Quadrifoglio passa da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 307 km/h.

Nel corso di diversi eventi nei Paesi Bassi, il noto youtuber ExoticCarspotters ha avuto la possibilità di immortalare in video diversi esemplari dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che ci permettono di ascoltare ancora una volta il glorioso sound che fuoriesce dai quattro terminali di scarico (due per ogni lato) presenti sul retro e inclusi all’interno di un nuovo diffusore.

Fra i vari esemplari che compaiono nella clip, sicuramente il più particolare è quello con carrozzeria verde, cerchi color bronzo, pinze freno rosse e una striscia nera presente lungo la zona inferiore. Per ammirare la bellezza e la potenza della vettura, vi basta cliccare sul tasto Play dell'anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.































































