Alfa Romeo Giulia GTAm: gli inglesi vanno pazzi per la supercar

Qualche giorno fa, Alfa Romeo ha presentato alla stampa internazionale la nuovissima Alfa Romeo Giulia GTAm (Gran Turismo Alleggerita modificata) assieme alla versione GTA (Gran Turismo Alleggerita). Dunque, nelle scorse ore sono state pubblicate su YouTube diverse recensioni in lingua inglese.

Come potete ben immaginare, considerando tutte le sue caratteristiche particolari, le review sono state tutte estremamente positive, anche quando magari i recensori hanno riscontrato qualche piccolo difetto.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alfa Romeo Giulia GTAm: la berlina ad alte prestazioni messa alla prova da alcuni recensori inglesi

Partendo da CAR Magazine, nel video possiamo vedere l’antenata spirituale della Giulia GTAm, ossia l’Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Corsa del 1966. In quel periodo, la casa automobilistica di Arese utilizzava pannelli della carrozzeria in alluminio, cerchi in magnesio, finestrini laterali in plastica e altre chicche come i rivestimenti interni in alluminio per alleggerire la vettura.

Gli ingegneri del marchio di Stellantis hanno ripreso questa filosofia sulla nuova Giulia GTAM ma questa volta l’alluminio è stato sostituito con la fibra di carbonio in diverse zone. Inoltre, la versione modificata ha abbandonato anche i sedili posteriori. Nel complesso, il produttore milanese è riuscito ad eliminare circa 100 kg dalla Giulia.

Assieme alle sue modifiche aerodinamiche, alla sua carreggiata posteriore più ampia e al suo storico stemma Autodelta, sicuramente l’Alfa Romeo Giulia GTAm è un degno successore della Giulia Sprint GTA Corsa.

Sul circuito di Anglesey (Irlanda), il recensore del canale YouTube EVO è stato in grado di registrare un tempo sul giro di 1:16.3, il che la rende circa un secondo più lenta della berlina più veloce testata su questa pista. Eppure, questa cosa non sembra avere molta importanza per il recensore.

Steve Sutcliffe sembra quasi cercare delle scuse per difendere la Giulia GTAm, affermando che sarebbe stata più veloce su un tracciato più aerodinamico. Inoltre, afferma di avere di fronte la berlina di produzione più desiderabile che abbia mai guidato fino ad ora.

Passando al canale YouTube PistonHeads, il conduttore Sam Sheehan è rimasto davvero colpito dalle prestazioni della berlina ad alte performance durante il suo test condotto sulle strade del Galles.

Alla fine, tutti recensori sono d’accordo sul fatto che l’Alfa Romeo Giulia GTAm è una delle auto più entusiasmanti presenti oggi sul mercato ed è un modello che piace sicuramente, anche se a volte non è all’altezza di altri concorrenti.



























































































