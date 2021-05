Peugeot 408: la prossima generazione potrebbe arrivare anche in Europa

Peugeot è attualmente concentrata sull’espandere la sua gamma di veicoli a livello globale. Dopo il lancio della nuova Peugeot 308, la casa automobilistica francese sta preparando tre nuove varianti del modello. Oltre alla station wagon, la vettura dovrebbe debuttare anche in versione berlina (chiamata Peugeot 408) e SUV coupé.

La terza generazione della 308 è conosciuta internamente con il nome in codice P5, lo stesso utilizzato dalle sue varianti. Secondo un noto magazine francese, la casa del Leone sta già lavorando sui modelli P51 e P54. La P51, in particolare, non è altro che la terza generazione della berlina Peugeot 408.

Nuova Peugeot 308

Peugeot 408: la versione berlina della nuova 308 troverà spazio in altri mercati?

Nonostante il numero in più, parliamo sempre della versione a tre volumi della 308. A differenza della prima generazione della 408, che è stata venduta in Cina, Russia e America Latina, la seconda generazione è stata proposta esclusivamente nel mercato cinese.

Ora, però, Peugeot prevede di trasformare la nuova 408 in un modello globale. Ciò significa che sarà venduta anche in Europa e molto probabilmente anche in Italia, anche se il suo mercato principale sarà sempre la Cina. Inoltre, sempre la stessa fonte, afferma che la versione per l’America Latina potrebbe essere prodotta in Argentina.

Nuova Peugeot 308 Cross, il render realizzato da Motor.es

Per quanto concerne il progetto P54, è sicuramente quello che più interessa a Peugeot. Abbiamo già parlato in un articolo pubblicato qualche giorno fa. Questo SUV coupé è stato identificato nelle varie indiscrezioni con il nome di Peugeot 308 Cross.

Il modello di medie dimensioni dovrebbe posizionarsi sul mercato come una variante più sportiva del 3008 e molto probabilmente potrebbe adottare il nome di Peugeot 4008. Ciò significa che il SUV coupé andrà a posizionarsi tra il 3008 e il top di gamma 5008. Oltre a una maggiore sportività, lo Sport Utility Vehicle dovrebbe avere un corpo più alto e un tetto leggermente curvato verso la zona posteriore, proprio come le nuove Citroën C4 e C5 X.

Inoltre, ci aspettiamo un abitacolo raffinato e ricco di tecnologia che molto probabilmente sarà identico a quello della nuova 308. Grazie all’utilizzo della piattaforma EMP2, il presunto Peugeot 4008 sarà equipaggiato con i motori turbo benzina PureTech da 1.2 e 1.6 litri e molto probabilmente arriverà anche una versione ibrida.

Nuova Peugeot 308 Wagon, il render di Kolesa

