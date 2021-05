Alfa Romeo: ecco in cosa deve migliorare per Tavares

Carlos Tavares nei giorni scorsi ha fatto discutere per le sue dichiarazioni concernenti il marchio Alfa Romeo. A proposito della casa automobilistica del Biscione, il numero uno del gruppo Stellantis ha detto che lo storico brand milanese è un marchio di valore che in passato altri gruppi hanno provato a prendere e in quanto tale deve assolutamente essere rilanciato.

Per Carlos Tavares migliorare la comunicazione è un aspetto fondamentale per il rilancio di Alfa Romeo

Una cosa che secondo Carlos Tavares può essere molto migliorata a proposito di Alfa Romeo è la sua comunicazione. Secondo l’amministratore delegato di Stellantis negli ultimi tempi qualcosa di sbagliato è stato fatto in casa del Biscione per quanto riguarda questo aspetto. Quello che secondo Tavares va migliorato in casa Alfa Romeo è il modo di comunicare con i propri clienti. Inoltre il CEO del gruppo nato dalla fusione di PSA e FCA nota anche una sorta di disconnessione tra clienti, prodotto e target.

Dunque il nuovo numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe imparato, uomo di valore e con una forte passione per il Biscione, dovrà molto lavorare su questo aspetto per rilanciare in grande stile Alfa Romeo. Del resto al giorno d’oggi la comunicazione un po’ in tutti i settori è sicuramente un aspetto fondamentale.

Quello che Alfa Romeo dovrà capire per crescere è a chi sta parlando e cosa vuole comunicare con le sue automobili. Dunque non si tratta solo di lanciare nuove auto e ampliare la gamma delle vetture presenti ma riuscire a far comprendere meglio cosa rappresenta e quale valori trasmette questo marchio automobilistico.

