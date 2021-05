Opel: ecco le auto più vendute al mondo nel 2020

Le vendite di Opel sono diminuite del 35% in tutto il mondo nel 2020. La casa automobilistica tedesca ha sofferto più di Peugeot o Citroën, appartenenti allo stesso gruppo. Nel 2020, Opel (e la sua equivalente britannica Vauxhall) ha venduto 632.687 veicoli in tutto il mondo, un calo del 35% rispetto al 2019. Il modello che ha venduto maggiormente a livello globale è stata Opel Corsa che ha tenuto bene con 226.817 unità immatricolate lo scorso anno (-1,3 per cento rispetto al 2019).

Ecco quali sono stati i modelli più venduti da Opel nel 2020

All’interno dell’ex gruppo PSA, il marchio del fulmine è quindi una lanterna rossa rispetto a Peugeot, Citroën e DS che hanno meglio contenuto il loro declino in un anno di pandemia. Nella lista delle auto di Opel più vendute al mondo nel 2020, la Crossland è al 2 ° posto con 97.428 unità, nonostante un calo del 25,2 per cento. La berlina Astra, ha invece visto diminuire le immatricolazioni del 47,4 per cento per raggiungere le 81.974 unità nel 2020 contro le 155.752 del 2019.

Ai piedi del podio, Opel Grandland (- 21,4 per cento). Tra i modelli più venduti anche Combo (-13,8 per cento), Vivaro (-23,7 per cento) e Movano (-24,9 per cento) hanno tenuto più della grande berlina Insignia, crollata del 54,7 per cento con 23.077 unità vendute. Da notare anche il buon punteggio ottenuto da Zafira Life, un furgone derivato dalla compatta utility Vivaro, che ha raggiunto le 5.377 unità nel suo primo anno intero sul mercato. Si spera ovviamente che la situazione per per il marchio tedesco del gruppo Stellantis possa nettamente migliorare in questo 2021.

