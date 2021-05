Nuovo Opel Combo-e Life: aperti gli ordini in Europa

Opel ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in Europa del nuovo Opel Combo-e Life 100% elettrico. Ad esempio, in Belgio parte da 36.000 euro. Altamente versatile e pratico, il Combo-e Life dispone di una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile nelle versioni Standard da 4,4 metri o XL da 4,75 metri, entrambe con cinque o sette posti a sedere.

A seconda del profilo di guida, il nuovo veicolo a zero emissioni assicura fino a 280 km di autonomia con una singola ricarica grazie alla batteria agli ioni di litio da 50 kWh (nel ciclo WLTP). Inoltre, secondo il brand tedesco, sono necessari circa 30 minuti per caricare la batteria fino all’80% partendo da 0 presso le stazioni di ricarica pubbliche DC.

Nuovo Opel Combo-e Life interni

Opel Combo-e Life: il nuovo veicolo a zero emissioni ora è ordinabile in Europa

Sotto il cofano dell’Opel Combo-e Life si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima. A seconda del mercato e della variante scelta, il veicolo full electric impiega 11,2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 130 km/h (limitata elettronicamente).

Presente a bordo un sofisticato sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni selezionabili dall’utente che aumenta ulteriormente l’efficienza. La batteria da 216 celle e 18 moduli è collocata sotto il pianale, tra l’assale anteriore e quello posteriore, in modo da non compromettere l’utilizzo dell’abitacolo.

In base al mercato e all’infrastruttura, il Combo-e Life propone di serie un potente caricatore di bordo trifase da 11 kW o monofase da 7,4 kW. La versione a cinque posti più corta offre almeno 597 litri di spazio nel bagagliaio mentre quella più lunga 850 litri. Con i sedili posteriori abbattuti, il volume del bagagliaio della versione più corta passa a 2126 litri mentre quella più lunga può trasportare fino a 2693 litri.

Il veicolo commerciale a zero emissioni di certo non scende a compromessi per quanto riguarda sicurezza, comfort e praticità. A bordo troviamo diversi sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’allarme di collisione anteriore con protezione dei pedoni e la frenata automatica di emergenza.

Per rendere l’esperienza di guida più confortevole possibile, il marchio di Stellantis propone una serie di servizi fra cui OpelConnect, l’app MyOpel e Free2Move. Il nuovo Opel Combo-e Life sarà presentato nelle concessionarie europee a partire da questo autunno e si unirà agli altri veicoli ibridi plug-in e 100% elettrici di Opel come la Corsa-e e il Mokka-e.











