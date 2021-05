Peugeot e Citroën in Sud America cambiano i vertici

Peugeot e Citroën, marchi francesi del Gruppo PSA che fanno parte del portafoglio del Gruppo Stellantis dallo scorso gennaio (fusione tra PSA e FCA), hanno una nuova leadership in Sud America. Dallo scorso mese, Vanessa Castanho è stata nominata a capo di Citroën nel regione e Felipe Daemon guida Peugeot. I due sostituiscono parte dei ruoli ricoperti da Ana Theresa Borsari , direttore generale di entrambi i marchi in Brasile dal 2018, che dovrebbe essere trasferito in Europa, dove occuperà un nuovo ruolo globale nel gruppo, cambiamento che sarà presto confermato. .

Cambio al vertice in America Latina per Peugeot e Citroen

Le posizioni non sono ancora state annunciate ufficialmente dall’azienda, ma sulle rispettive pagine LinkedIn Felipe Daemon si identifica come capo (direttore) del marchio Peugeot in Stellantis Sud America, mentre Vanessa Castanho indica di essere vicepresidente del marchio Citroën nella regione. Vanessa Castanho era già direttrice del marchio Citroën in America Latina presso il Gruppo PSA, dove ha iniziato esattamente un anno fa, nel maggio 2020.

Prima, dal 1996 al 2018, ha lavorato presso un’altra azienda francese, Renault, passando per diverse posizioni dirigenziali in ambito commerciale e istituzionale. L’esecutivo ha conseguito una laurea presso Unip in economia aziendale con particolare attenzione al commercio estero e ha conseguito un MBA post-laurea in gestione aziendale presso FGV.

Felipe Daemon proviene dalla parte “italiana” di Stellantis, dal 2015 in FCA, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali nell’area marketing. Dal 2019 fino allo scorso marzo è stato responsabile marketing di prodotto per camioncini e veicoli commerciali leggeri del gruppo. In precedenza, ha lavorato presso Nissan e Banco Votorantim. Daemon è un economista laureato presso Ibmec e ha studiato MBA presso FGV.

Come ha indicato la scorsa settimana Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, nei prossimi due anni i due nuovi boss Peugeot e Citroën hanno la missione di riportare i due marchi nella stessa posizione che avevano 10 anni fa nel mercato brasiliano, quando avevano una quota complessiva delle vendite intorno al 5%, rispetto a quella odierna pari a meno del 2%.

Gli altri due marchi attivi di Stellantis in Sud America, Fiat e Jeep, rimangono rispettivamente sotto la direzione di Herlander Zola e Alexandre Aquino. Non è ancora noto se ci saranno cambiamenti nelle funzioni di entrambi. Nel caso di Fiat, Zola si occupa del marketing del marchio e accumula la gestione delle operazioni commerciali, mentre in Jeep questi compiti sono divisi, Aquino guida il marketing ed Everton Kurdejak è direttore commerciale di tutti i marchi americani di Stellantis, tra cui Jeep, Ram e Dodge.

