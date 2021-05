Opel Corsa si prepara a sbarcare in un altro mercato

Nel bel mezzo dell’attesa per il debutto di Opel in Colombia, molti fan e intenditori speravano che la casa tedesca avrebbe portato il suo modello di punta nel paese, ma non è stato così. Stiamo parlando della Opel Corsa, un iconico modello ultracompatto il più famoso tra quelli presenti nella gamma del marchio tedesco di Stellantis.

Il 2022 dovrebbe segnare il debutto di Opel Corsa in Colombia

Contrariamente a quanto si aspettavano i “fan”, il marchio tedesco è arrivato con un’offerta composta da SUV e veicoli commerciali, lasciando da parte Opel Corsa. Le ragioni sono ovvie, poiché attualmente i SUV sono i modelli più redditizi nell’industria automobilistica, non solo in Colombia ma in tutto il mondo. Ma la Corsa arriverà anche in quel paese. O almeno, questa è l’intenzione dei rappresentanti locali del marchio, che cercheranno di portare la berlina di successo il prossimo anno con un’offerta interessante che offrirà anche una sorpresa.

Nelle dichiarazioni rese a El Carro Colombiano, il direttore di Opel in Colombia, Adriana Casadiego, ha affermato che “ speriamo di commercializzare la nuovissima Opel Corsa nel 2022 . È stato il quinto veicolo più venduto in Europa nel primo trimestre del 2021 e siamo fiduciosi di avere disponibile anche la versione elettrica “.

La sorpresa è che l’auto in questione non solo arriverà in quel Paese nella sua versione standard a benzina, ma anche nella variante elettrica Corsa-e. Ricordiamo che durante la presentazione del marchio in Colombia, i suoi dirigenti hanno annunciato la loro intenzione di avventurarsi nel segmento dei veicoli elettrificati.

In Europa, le sue varianti a benzina hanno un motore turbo da 1,2 litri, in due livelli di prestazioni: 99 CV / 205 Nm di coppia e 128 CV / 230 Nm , con cambio automatico a sei rapporti. Da parte sua, la Opel Corsa-e elettrica offre 136 CV e 260 Nm, alimentata da una batteria da 50 kWh. Quindi, raggiunge un’autonomia di 330 km.

Ti potrebbe interessare: Opel Grandland X Hybrid4: ecco i sistemi di assistenza alla guida

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI