Opel Corsa-e: adesso può essere trasformata in un’auto da rally

Tutti i possessori della Opel Corsa-e 100% elettrica ora hanno la possibilità di rendere il loro modello di serie molto simile alla Corsa-e Rally da competizione che gareggia nell’ADAC Opel e-Rally Cup.

Assieme a Opel Motorsport e il suo partner SIGNal Design, il team di progettazione della casa automobilistica tedesca ha sviluppato uno speciale set per la compatta a zero emissioni. Disponibile a un prezzo di 890 euro (IVA esclusa), l’Opel Corsa-e Rally Design Kit trasforma la Corsa-e in un’auto sportiva elettrica che somiglia al modello da rally.

Opel Corsa-e con Rally Design Kit da 890 euro

Opel Corsa-e: il nuovo Rally Design Kit aggiungere alcune delle caratteristiche dell’auto da rally

Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport, ha detto: “Abbiamo recentemente consegnato le prime Corsa-e Rally ai team che gareggiano nell’ADAC Opel e-Rally Cup. Con il Rally Design Kit, i clienti e i fan possono ora trasformare la loro Corsa-e di serie in una replica accattivante della nostra vera vettura da rally“.

Proprio come la vettura da rally, anche la Corsa-e di serie è dotata di un potente motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima disponibile dalla prima pressione dell’acceleratore. La vettura impiega meno di 3 secondi per scattare da 0 a 50 km/h e soli 8,1 secondi da 0 a 100 km/h.

Grazie alla batteria da 50 kWh, il modello è in grado di assicurare fino a 337 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Come requisito per il Rally Design Kit, l’Opel Corsa-e deve essere verniciata di bianco. Il set è già disponibile all’acquisto ed è possibile scoprire maggiori informazioni tramite questo link. Inoltre, è previsto uno sconto se vengono ordinati contemporaneamente 10 o più Rally Design Kit.

In aggiunta, si può garantire un aspetto ancora più impeccabile senza le fastidiose bolle sotto la superficie applicando uno speciale foglio. Gli specialisti di SIGNal Design possono effettuare quest’aggiunta al prezzo di 1320 euro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI