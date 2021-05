Alfa Romeo protagonista alla 1000 Miglia 2021

In qualità di Global Automotive Partner, Alfa Romeo partecipa all’edizione 2021 della rievocazione storica della 1000 Miglia che prenderà il via da Brescia il 16 giugno per far ritorno il 19 dello stesso mese, dopo aver toccato alcune delle località più suggestive d’Italia.

Si tratta quindi di un appuntamento di grande prestigio che ogni anno raccoglie l’ammirazione e il calore del pubblico e che vedrà la consueta partecipazione di alcune delle vetture d’epoca più preziose del Biscione appartenenti alla collezione di Heritage. Quest’ultimo è il dipartimento dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico di Fiat, Alfa Romeo, Abarth e Lancia.

L’Alfa Romeo 6C 1500 SS parteciperà all’edizione di quest’anno

Alfa Romeo è Global Automotive Partner della 39ª edizione della rievocazione storica

Alla 39ª edizione della 1000 Miglia parteciperanno diverse vetture d’epoca d’inestimabile valore. Secondo il regolamento, possono prendere parte all’evento solo modelli che hanno partecipato alla 1000 Miglia agonistica dal 1927 al 1957. Quest’ultima è stata vinta per ben 11 volte da Alfa Romeo, un record di successi che non potrà mai essere battuto e che sancisce l’indissolubile legame tra la casa automobilistica di Arese e la più importante gara di regolarità per auto d’epoca al mondo.

L’edizione 2021 fa fede al tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno, con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna. Tuttavia, la 39ª edizione ha una novità molto interessante: il senso di marcia della competizione sarà antiorario, com’è avvenuto spesso nella corsa originale. Inoltre, quest’anno gli equipaggi affronteranno per la prima volta sia il Passo della Cisa che quelli di Futa e Raticosa.

Il trionfo di questa edizione della 1000 Miglia è Crossing the feature, una frase che celebra l’importanza dell’innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Nei suoi oltre 10 anni di esistenza, Alfa Romeo ha scritto alcune tra le pagine più gloriose della storia del Motorsport tramite modelli iconici capaci di trionfare nelle competizioni e di entrare nell’immaginario collettivo popolare.

Questo continua anche nel presente con la nuova Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm che proprio nelle scorse ore è stata presentata alla stampa internazionale. In occasione della 1000 Miglia 2021, il marchio di Stellantis metterà a disposizione dell’organizzazione una flotta di 30 vetture attuali tra Stelvio e Giulia.

Va infine sottolineato l’impegno del dipartimento Heritage di Stellantis che fornisce un prezioso supporto attraverso i tecnici delle Officine Classiche per rendere competitivi i gioielli della collezione storica del gruppo nelle più celebri kermesse riservate alle veterane.

Un esempio è la straordinaria Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928, proveniente dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese, che nel 2019 ha vinto proprio la rievocazione storica della 1000 Miglia e che prenderà parte nuovamente quest’anno.

