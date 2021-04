Kimera EVO37: il ritorno della leggendaria Lancia 037 | Video

Kimera Automobili ha annunciato nelle scorse ore l’intento di portare sul mercato una nuova supercar ad alte prestazioni che rende omaggio alla mitica Lancia 037, l’ultima vettura a trazione posteiore ad aver vinto un titolo WRC.

La 037 portò la storica casa automobilistica torinese a vincere il titolo Costruttori nel 1983 contro Audi e la sua Quattro a trazione integrale con alla guida i piloti Walter Röhrl e Markku Alen.

Kimera EVO37, i dettagli sul design al momento restano pochissimi

Kimera Automobili è una delle aziende di restauro di riferimento quanto si tratta di vetture da rally italiane d’epoca, in particolare di Lancia come Stratos, Delta e naturalmente 037. La nuova Kimera EVO37 sarà un modello nuovo di zecca ma che rimarrà fedele al design e all’ingegneria della Lancia 037 originale.

L’azienda si è affidata a ingegneri che hanno lavorato sul progetto originale con l’obiettivo di creare una reincarnazione moderna della storica vettura della casa automobilistica torinese. Fra i nomi spicca quello di Claudio Lombardi, l’ingegnere dietro allo sviluppo del motore a quattro cilindri turbo con sovralimentazione.

Con l’aiuto di Lombardi, la nuova EVO37 utilizzerà un layout simile ma il propulsore da 2 litri verrà modernizzato secondo gli standard odierni. Kimera Automobili promette che la nuova supercar erogherà circa 550 CV di potenza una volta pronta al debutto. Inoltre, al posto di una ciglia tradizionale verrà installato un compressore elettrico.

L’azienda darà la possibilità ai futuri acquirenti della nuova Kimera EVO37 di scegliere fra un cambio manuale o sequenziale. Combinato con un peso di soli 950 kg, questa moderna reincarnazione della Lancia 037 dovrebbe essere una vettura piuttosto interessante da guidare.

Naturalmente, parliamo di un progetto in edizione limitata in quanto la società produrrà appena 37 esemplari. Secondo quanto riferito, i prezzi partiranno da circa 500.000 euro. Se ciò non bastasse, Kimera Automobili costruirà altre 10 unità dotate del sistema a quattro ruote motrici presente sulla versione Integrale. La presentazione ufficiale della nuova Kimera EVO37 avverrà il 22 maggio.







