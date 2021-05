Peugeot e-208: domina ad aprile in Francia

Nella classifica delle auto elettriche più vendute in francia nel mese di aprile del 2021, la Peugeot e-208 è al primo posto con 1.537 immatricolazioni complessive. La vettura elettrica della casa automobilistica del Leone si è piazzata davanti a Renault Zoe con 1.265 unità consegnate, Fiat 500, Renault Twingo e Mini Cooper SE.

Si tratta dunque di un ottimo risultato per Peugeot e-208 che si conferma un’auto particolarmente popolare per i clienti che cercano un’auto elettrica. Già a febbraio sempre in Francia la vettura della casa automobilistica del Leone era risultata essere la più venduta in quel mercato.

Tra l’altro questo ottimo risultato per Peugeot e-208 in Francia si registra in un momento in cui la crescita complessiva del mercato dei veicoli elettrici e ibridi plug-in continua a un ritmo sostenuto con un aumento delle immatricolazioni dell’1.143% rispetto ad aprile 2020. Secondo gli ultimi dati di Avere-France, un totale di 21.690 veicoli elettrici e plug-in ibridi (PHEV) sono stati registrati il ​​mese scorso in Francia, con essi che adesso rappresentano una quota di mercato del 12 per cento. “

Oltre alla Peugeot e-208 sempre a proposito della casa automobilistica francese segnaliamo che sul versante ibrido plug-in c’è ancora una Peugeot in testa. SI tratta del SUV 3008 (1726 immatricolazioni) che precede la Mercedes GLC (606), la Citroën C5 Aircross (587), la Renault Captur (585) e la Volvo XC40. Sarà interessante seguire la curva della Renault Arkana, il SUV coupé sportivo che punta a fare concorrenza ai modelli equivalenti di Audi, BMW, Mercedes e Porsche con una versione ibrida plug-in appena arrivata nelle concessionarie.

Il barometro mensile Avere-France rileva anche una forte crescita delle due ruote elettriche, con 3.412 immatricolazioni a marzo e aprile (+ 268% su un anno). Ad aprire la strada è lo scooter elettrico NIU N-Lite (1.027 immatricolazioni).

Ad aprile in Francia Peugeot e-208 domina la classifica delle vendite di auto elettriche dimostrandosi un successo commerciale

