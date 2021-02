Opel Combo e-Life: debutta la versione 100% elettrica della monovolume

Opel continua a dimostrare l’impegno nell’ampliare la sua gamma di veicoli elettrici con il lancio della nuova Opel Combo e-Life avvenuto nelle scorse ore. Si tratta di un veicolo che punta ad unire le praticità di una monovolume con le caratteristiche peculiari offerte dal motore elettrico.

La nuova Combo e-Life viene proposta in due diverse lunghezze da 4,4 e 4,75 metri e con cinque o sette posti a sedere nel suo ampio abitacolo. Sotto il cofano è presente l’ormai conosciutissimo motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima utilizzato da PSA già su altri modelli fra cui la Corsa-e.

Opel Combo e-Life: il brand francese aggiunge un altro EV alla sua gamma

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca, la batteria da 50 kWh permette alla monovolume a zero emissioni di assicurare fino a 280 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Inoltre, utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW, la batteria è in grado di caricarsi fino all’80% in soli 30 minuti. In alternativa, Opel dà la possibilità di sfruttare i caricatori da 7,4 o 11 kW tramite wallbox.

A livello di prestazioni, la Opel Combo e-Life impiega 11,2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima è di 130 km/h (limitata elettronicamente). Grazie alla sua capacità di 750 kg, il minivan 100% elettrico propone una grande flessibilità di utilizzo. Gli equipaggiamenti proposti per questa versione sono praticamente identici a quelli previsti per il modello endotermico.

Ad esempio, è possibile aggiungere il sistema Intelligrip opzionale con differenziale a controllo elettronico oppure il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con display touch da 8 pollici abbinato ai servizi OpelConnect e all’app MyOpel. È possibile anche sfruttare i servizi Free2Move per cercare e gestire i punti di ricarica sparsi in Europa.

Rispetto alle versioni con motore a combustione interna, l’unica differenza è che il nuovo comando della trasmissione è stato integrato nella console centrale. Le prime consegne della nuova Opel Combo e-Life inizieranno in autunno ma al momento non abbiamo ancora informazioni sui prezzi di vendita. Sicuramente, maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

