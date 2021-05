Stellantis sarà presente al Twin Cities Auto Show 2021

Da sabato 15 fino a domenica 23 marchio, nel Minnesota, aprirà al pubblico la 48ª edizione del Twin Cities Auto Show. I partecipanti all’evento erano la possibilità di dare un’occhiata da vicino ai nuovi veicoli di Dodge, Jeep e Ram.

La prima casa automobilistica di Stellantis mostrerà per la prima volta al pubblico il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat che si unisce a Challenger e Charger come il SUV più potente di sempre.

Equipaggiato con il collaudato motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat, con potenza di 720 CV e 875 nm di coppia massima, il veicolo impiega soli 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h ed è in grado di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi, raggiunge una velocità massima di 180 km/h e propone la capacità di traino migliore della categoria (3946 kg).

Nessun altro SUV al mondo disponibile in questo momento sul mercato può trainare di più o trasportare di più con un tempo nel quarto di miglio più veloce del Durango SRT Hellcat.

Per quanto riguarda Jeep, il marchio statunitense torna al Twin Cities Auto Show con diversi veicoli completamente nuovi. Tra questi abbiamo la Jeep Grand Cherokee L a tre file che apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità pur continuando la sua eredità di SUV più premiato di sempre con le leggendarie capacità 4×4.

La Grand Cherokee L è dotata di feature avanzate di sicurezza e protezione che includono sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), visione a 360°, telecamere per la visione notturna e varie tecnologie di nuova generazione fra cui il sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo touch da 10 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, display head-up, specchietto retrovisore interno digitale, telecamera per il monitoraggio del sedile posteriore e impianto audio McIntosh premium composto da 19 altoparlanti.

Presenti anche le ultime novità della gamma della Jeep Wrangler

Stellantis mostrerà anche la nuova gamma della Jeep Wrangler composta dalla versione ibrida plug-in 4xe e dalla Rubicon 392 con Hemi V8 da 5.7 litri. La prima nasconde sotto il cofano un gruppo propulsore ibrido plug-in con potenza complessiva pari a 380 CV e capace di percorrere fino a 35 km senza produrre emissioni e con una singola ricarica utilizzando la modalità full electric. La Jeep Wrangler Rubicon 392 è invece la Wrangler di serie più potente di sempre con il suo scatto da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi.

Non mancherà l’ultima generazione di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer che offrono un nuovo livello di comfort, le leggendarie capacità 4×4 del marchio statunitense e un’esperienza di servizio clienti unica e premium.

Infine, sempre per conto di Stellantis ci sarà anche Ram con il nuovissimo Ram 1500 TRX. Progettato per superare il modo significativo ogni altro pick-up di serie presente sul mercato, il TRX è stato testato per gestire le condizioni più difficili senza battere ciglio.

Il veicolo garantisce delle prestazioni ai vertici della categoria e senza compromessi negli ambienti più difficili, in gran parte grazie al motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che in questo caso produce 712 CV. A livello di prestazioni, il pick-up Hellcat impiega 4,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h, completa il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h e raggiunge una velocità massima di 190 km/h.

Il Ram 1500 TRX 2021 è stato testato a dovere per gestire le condizioni più difficili in modo da diventare il pick-up da mezza tonnellata più veloce, scattante e potente prodotto in serie al mondo.

