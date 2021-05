La disputa legale tra Mahindra e Jeep arriva anche in Australia

La battaglia globale tra il gigante automobilistico statunitense Jeep e il produttore indiano Mahindra per una somiglianza inquietante di una vettura della casa indiana con l’iconica Jeep Wrangler si è spostata in Australia. In un’udienza di gestione del caso presso la Corte Federale dell’Australia oggi, i rappresentanti legali di Jeep e Mahindra si sono confrontati testa a testa per contestare i termini di un accordo che vieterebbe di fatto al Mahindra Thar – un modello con un aspetto troppo simile a Jeep Wrangler – di essere commercializzato e venduto in Australia.

Oltre a Jeep che ha avviato procedimenti legali per tutelare i consumatori australiani contro Mahindra per presunta “condotta fuorviante e ingannevole” e “violazione di modelli registrati” , il gigante automobilistico statunitense sta cercando di ottenere la promessa che Mahindra non lancerà la Thar in Australia – fornendo un preavviso scritto di almeno 90 giorni se mai ci fosse un’intenzione in tal senso.

Il Mahindra Thar, un nuovo modello che sembra ispirarsi ai temi distintivi del design di Jeep Wrangler, è stato lanciato in India nella seconda metà del 2020. Sul suo sito web indiano, Mahindra afferma che il Thar ha ” una versione moderna di un design iconico “. Aggiunge: “Il nuovissimo Thar, con la sua posizione ampia e le linee iconiche, si distingue ovunque vada”.

Patrick Flynn (SC), in rappresentanza di Jeep, ha detto alla corte che, all’inizio di quest’anno, Mahindra “ha pubblicizzato localmente che il veicolo stava arrivando in Australia”. Mahindra aveva pubblicato una pagina pubblicitaria sul suo sito web australiano.

Anche se da allora la pagina è stata rimossa, gli intervistati alla mailing list sono stati avvisati da Mahindra: “Grazie per la tua richiesta sul nuovissimo Mahindra Thar. Man mano che ci avvicineremo al lancio di questo nuovo entusiasmante veicolo in Australia, comunicheremo con te tramite questo indirizzo email “.

L’e-mail di marketing diretto di Mahindra elencava quindi i collegamenti al sito Web australiano e alle pagine dei social media di Mahindra. Tuttavia il processo di certificazione noto come omologazione “non è iniziato e nessun veicolo è disponibile (per la vendita) … in Australia”.

