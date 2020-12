Mahindra Thar meglio di Jeep Wrangler nei Crash Test

Chi si reca in India è destinato a incontrare il nuovissimo Mahindra Thar, un fuoristrada di costruzione indiana che potrebbe facilmente essere scambiato per Jeep Wrangler. In realtà c’è del cattivo sangue tra le due case automobilistiche. La società madre di Jeep, Fiat Chrysler, ha fatto causa con successo a Mahindra quando ha cercato di vendere il fuoristrada Roxor negli Stati Uniti. La somiglianza del Roxor con i vecchi CJ è abbastanza ovvia e FCA dunque ha fatto di tutto per evitare la vendita di questo veicolo in USA.

Mahindra Thar, tuttavia, non ha alcuna possibilità di arrivare negli Stati Uniti. Non solo abbiamo segnalato in precedenza che è abbastanza economico a 980.000 rupie (circa $ 13.395), ma ora sono arrivati ​​i punteggi ufficiali dei crash test. E sono migliori di quanto ci aspettassimo. L’agenzia di valutazione della sicurezza globale NCAP ha assegnato al Thar un punteggio di quattro stelle (su cinque) per la protezione degli occupanti di adulti e bambini. Ora è il fuoristrada più sicuro in India.

Si tratta di un risultato migliore di quello di Jeep Wrangler. “Mahindra Thar è stato testato nelle sue specifiche di sicurezza di base, due airbag, e ha raggiunto le 4 stelle per gli occupanti adulti e bambini. Il Thar soddisfa anche il regolamento UN 95 sull’impatto laterale”, secondo il comunicato stampa. Il Thar è dotato di serie di airbag per guidatore e passeggero anteriore, che potrebbero non sembrare un grosso problema negli Stati Uniti o in Europa, ma in alcune parti del mondo gli standard di sicurezza stanno ancora recuperando terreno. Il rapporto afferma inoltre che il SUV offre una protezione adeguata al guidatore e una buona protezione del torace del passeggero e la sua struttura complessiva è stata valutata come stabile. La sezione del vano piedi, tuttavia, è stata ritenuta instabile.

