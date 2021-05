Xiaomi deposita il marchio Internet of Vehicles per il suo primo EV

In base alle ultime notizie trapelate su Internet sappiamo che Xiaomi sta pianificando di debuttare nel settore automobilistico e pare che stia lavorando incessantemente per preparare la sua prima auto elettrica il cui debutto è previsto nel 2023 o nel 2024.

Secondo un nuovo report proveniente dalla Cina, il colosso asiatico ha recentemente depositato una serie di marchi riguardanti la sua strategia EV tra cui Internet of Vehicles e il misterioso nome Xiaomi Zhillian. In precedenza, la società cinese aveva anche registrato i marchi MiCar, Xiaomi Travel e Xiaomi Auto.

Xiaomi, il debutto della prima auto elettrica è previsto fra due o tre anni

Xiaomi: il colosso cinese ha depositato una serie di marchi in Cina

Anche se è difficile capire il significato del termine Internet of Vehicles, molto probabilmente fa parte della strategia di Xiaomi per portare il suo know-how tecnologico nel settore automobilistico e per fornire un sistema always-connected (sempre connesso). Quest’ultima tecnologia permetterebbe alle persone di accedere ad alcune funzionalità remote facendo dialogare smartphone e vettura.

Per quanto riguarda Xiaomi Zhillian, potrebbe essere il nome della prima auto elettrica su cui il colosso della tecnologia sta lavorando, quasi sicuramente per il mercato cinese. Parliamo sempre però di indiscrezioni o forse questo marchio è stato depositato per proteggerlo semplicemente.

Nel frattempo, la società cinese ha già confermato di aver effettuato un importante investimento per entrare nel mercato automobilistico con un veicolo elettrico in fase di progettazione. Con questo, molto probabilmente Xiaomi seguirà le orme della rivale Apple il cui primo concept dovrebbe debuttare fra due o tre anni. Tuttavia, il colosso asiatico probabilmente proverà a lanciare la sua auto elettrica prima della mela morsicata.

Secondo alcune persone vicine al progetto Apple Car, l’azienda di Tim Cook dovrebbe lanciarla nel 2024 o nel 2025. Per il momento, né Xiaomi e né Apple hanno confermato altri dettagli sui progetti per cui stanno lavorando, quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni.

