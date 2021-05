Dodge Viper: ecco un test di velocità nel quarto di miglio | Video

La Dodge Viper è una delle poche auto sportive ad essere riuscita a catturare l’attenzione di tantissime persone durante il suo periodo di massimo splendore. La sua uscita dal mercato non è stata molto gradita dagli appassionati della Viper e in generale della casa automobilistica statunitense, un po’ come accaduto con la Challenger SRT Demon prodotta in pochi esemplari e soltanto per un model year.

Ad ogni modo, una Dodge Viper del 2015 è stata portata sul Johnny Bohmer Proving Grounds (in Florida) per effettuare un test di velocità nel quarto di miglio. Dunque, non assistiamo a una classica sfida fra due vetture per decretare qual è la più veloce.

Dodge Viper profilo laterale

Dodge Viper: la sportiva americana vale ancora tanto nel 2021

Alla fine dei 400 metri circa, la sportiva ad alte prestazioni ha raggiunto una velocità massima di 245,1 km/h, il che non è affatto male considerando che la partenza non è stata delle migliori.

La parte più interessante è quella quando la vettura ha raggiunto i 106 km/h circa prima di passare dalla prima alla seconda marcia, oltre ovviamente al sound prodotto dal motore V10 realizzato interamente in alluminio.

Nonostante non sia la sportiva più performante presente sul mercato, è comunque sempre bello vedere in azione la Dodge Viper, facendoci desiderare un suo ritorno sul mercato. Sfortunatamente, prima della fusione con PSA, che ha portato alla nascita di Stellantis, FCA ha confermato che in futuro non arriverà la nuova generazione della vettura. L’ultima conferma è stata fatta più precisamente nel 2018 da Sergio Marchionne.

Come detto qualche riga fa, la Dodge Viper presente nel video è un esemplare del 2015. Ciò significa che troviamo sotto il cofano un V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 654 CV e 813 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore, la sportiva da 1560 kg dispone di un cambio manuale a 6 marce e della trazione posteriore. Vi lasciamo con il video per godervi le prestazioni offerte dal bolide americano.

















Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI