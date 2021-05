Richiamo per la Peugeot 2008 / DS 3 Crossback

Richiamo in Francia per alcune unità di Peugeot 2008 e DS3 Crossback. Quando un veicolo rischia di superare le attuali emissioni inquinanti, i produttori di auto non possono permettersi di lasciare che questo problema persista per troppo tempo. A maggior ragione quando si parla di diesel, tipo di motore posto sotto stretta sorveglianza dopo lo scandalo del “dieselgate”. Il gruppo PSA adesso Stellantis è quindi costretto a un nuovo richiamo, poche settimane dopo aver dovuto sostituire i filtri antiparticolato su molti veicoli alimentati dal 2.0 BlueHDi.

Peugeot 2008 e DS3 Crossback richiamate in Francia

Questa volta si tratta del “piccolo” 1.5 BlueHDi, per emissioni di ossidi di azoto (Nox) che potrebbero superare i limiti normativi. Sulla seconda generazione di Peugeot 2008 e sulla DS 3 Crossback, potrebbe effettivamente esserci un guasto nell’iniettore Adblue. Può quindi bloccarsi e impedire il corretto funzionamento del catalizzatore Nox, che ha bisogno di urea per trasformare il Nox in innocuo vapore acqueo e azoto. La soluzione fornita dai due marchi consiste nell’aggiornamento del software del motore. Un intervento che dura appena più di mezz’ora e che dovrebbe essere sufficiente per evitare il blocco dell’iniettore.

In Francia, Peugeot ha richiamato 8 unità del suo 2008, costruite tra l’8 ottobre 2019 e il 27 settembre 2020. Per la DS3 Crossback, il richiamo riguarda unità prodotte dal 1 ° ottobre 2019 al 6 ottobre, 2020. 723 copie del SUV compatto di DS Automobiles sono state convocate in Francia. Come sempre avviene in questi casi i proprietari saranno tutti avvisati tramite posta raccomandata. Ma in caso di dubbio, i due marchi offrono anche un servizio online per scoprire se il proprio veicolo è interessato inserendo il suo numero di identificazione.

