La DS3 Crossback introduce il Drive Assist per la guida autonoma di Livello 3

Quella introdotta dalla DS3 Crossback è la volontà di rendere disponibile la guida autonoma ad un livello superiore. Per fare ciò la DS3 Crossback si affida al Drive Assist col quale chi guida la vettura francese può disporre di una guida semi automatica di Livello 3 capace di rendere meno faticosa la guida soprattutto in città nelle frequenti condizioni di stop and go.

È chiaro che il sistema Drive Assist disponibile sulla DS3 Crossback non permette al guidatore di lasciare il volante, a meno di pochi istanti che comunque vengono ripresi dal sistema che invita il conducente a riprendere il regolare controllo della vettura disattivando l’assistenza alla guida. In questo modo evita eventuali pericoli dovuti alla distrazione.

Un aiuto molto importante per il conducente

Le possibilità offerte dalla guida autonoma forniscono un aiuto molto concreto al guidatore della DS3 Crossback. In casa DS si punta molto sul sistema Drive Assist che abbina alla guida autonoma un set di funzioni utili a migliorare la guida, senza pregiudicare la necessaria sicurezza. Il sistema si può avere sulle varianti dotate di cambio manuale, ma anche su quelle che dispongono della trasmissione automatica.

Il corretto funzionamento del sistema Drive Assist disponibile sulla DS3 Crossback è garantito da diversi elementi che concorrono a realizzare un sistema efficiente. C’è infatti l’Adaptive Cruise Control, che mantiene e monitora la velocità in accordo con la distanza da mantenere rispetto al veicolo che precede, non manca quindi il Lane Positioning Assist che riconosce la segnaletica orizzontale e mantiene l’auto all’interno della corsia che chiaramente sta utilizzando.

Il Drive Assist adopera anche la funzionalità Stop & Go in grado di modulare la frenata fino allo stop completo della vettura in modo da ripartire poi autonomamente durante soste che non durano più di tre secondi. Un sistema quindi particolarmente efficiente per chi utilizza la DS3 Crossback in città ma anche su strade extraurbane dove viene garantita sempre la massima sicurezza e alte dosi di comfort. La DS3 Crossback si può avere col PureTech 1.2 tre cilindri sovralimentato a benzina capace di 155 cavalli di potenza e coppia di 240 Nm ma si può avere anche nelle varianti da 100 e 130 cavalli di potenza. Sono invece tre gli allestimenti: So Chic, Performance Line e Business.

