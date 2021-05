Jeep Grand Cherokee L: confermato ancora una volta l’arrivo in Brasile

Jeep ha confermato ancora una volta che la nuova Jeep Grand Cherokee L arriverà sul mercato brasiliano nel corso del 2022. Prima di questo modello, però, la casa automobilistica statunitense si concentrerà sul lancio del nuovo Commander. Questo è il presunto nome del nuovo SUV a sette posti che Jeep sta preparando per la produzione nello stabilimento di Goiana (Pernambuco).

Più grande della Grand Cherokee tradizionale, la versione L non condivide la piattaforma con la sorella più piccola ma con i Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 di fascia più alta. Il prezzo ovviamente giocherà un ruolo molto importante nel successo della Grand Cherokee L in Brasile.

Jeep Grand Cherokee L

Jeep Grand Cherokee L: le versioni disponibili per il mercato brasiliano al momento non si conoscono

Considerando che l’attuale Grand Cherokee a cinque posti costa 496.990 R$ (78.026 euro) nella versione 80 Anos (80º anniversario), possiamo aspettarci cifre attorno ai 600.000 R$ (94.198 euro) per la Jeep Grand Cherokee L 2022. Ciò significa anche che i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer arriverebbero sul mercato brasiliano a prezzi che potrebbero addirittura aggirarsi fra 800.000 R$ e 1 milione di R$ (125.598-156.998 euro).

Ad ogni modo, la Grand Cherokee L a tre file sorge sulla piattaforma Giorgio, la stessa di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Nonostante il DNA italiano, però, il SUV è equipaggiato con i motori Pentastar V6 da 3.6 litri proposto di serie e l’Hemi V8 da 5.7 litri disponibile come optional.

Quest’ultimo è ovviamente il propulsore più interessante in quanto riesce a sviluppare una potenza di 362 CV e 529 nm di coppia massima, sufficienti per trasportare fino a sette persone e tutto il suo equipaggiamento orientato al luso come l’impianto audio McIntosh da 950W con 19 altoparlanti oppure le sospensioni attive e pneumatiche Quadra-Lift.

Come tutti le altre Jeep, anche la nuova Jeep Grand Cherokee L dispone della trazione integrale con sistema Quadra-Trac II, così come la modalità di guida Quadra-Drive II. Nonostante sia capace di trasportare fino a sette passeggeri, il SUV è capace di attraversare corsi d’acqua profondi fino a 60 cm.

