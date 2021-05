Maserati Levante Trofeo scende in pista con Alessandro Gino | Video

La gamma attuale del Levante è costituita anche da una versione ad alte prestazioni chiamata Maserati Levante Trofeo che riesce a regalare emozioni e tanto divertimento alla guida, nonostante il suo peso superiore ai 2000 kg.

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dalla pagina Facebook di Gino Spa ci mostra in azione un esemplare del SUV del Tridente con al volante Alessandro Gino, general manager delle concessionarie del gruppo, sul circuito di Busca.

Maserati Levante Trofeo con Alessandro Gino al volante

Maserati Levante Trofeo: il prestante SUV del Tridente mostra tutto il suo potenziale in pista

Il Levante Trofeo non è di certo un veicolo costruito con la pista in mente ma le sue caratteristiche tecniche gli permettono di assicurare delle performance elevate e un puro divertimento. Ciò è possibile soprattutto grazie al motore V8 biturbo da 3.8 litri capace di sviluppare una potenza di ben 580 CV e 730 nm di coppia massima a 2000-5000 g/min, abbinato a un cambio automatico a 8 marce prodotto da ZF e alla trazione integrale Q4.

Oltre a questo, il SUV high performance dispone di sospensioni sportive ottimizzate. Secondo i dati forniti dal Tridente, lo Sport Utility Vehicle impiega soli 3,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima pari a 304 km/h.

Maserati Levante Trofeo sistema di infotainment

Il debutto ufficiale del modello è avvenuto in occasione del Salone di New York del 2018, portando con sé altre caratteristiche degne di nota. Oltre al propulsore di produzione Ferrari e condiviso con la Quattroporte, il Levante Trofeo dispone di paddle al volante per gestire con la massima sportività la trasmissione automatica e di un impianto frenante progettato da Brembo costituito da dischi da 380 mm all’anteriore e da 330 mm al posteriore.

Nel video pubblicato su Facebook potete vedere come Alessandro Gino si diverte molto alla guida del Maserati Levante Trofeo, nonostante le limitazioni dovute principalmente alla sua massa.









