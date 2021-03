Achille Lauro sceglie un Maserati Levante Trofeo personalizzato come suo modello

Achille Lauro, famoso cantante e artista che di recente ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2021 come ospite, ha scelto di mettersi alla guida di un particolare Maserati Levante Trofeo personalizzato.

Lauro ha infatti voluto customizzare il suo esemplare, scegliendo una carrozzeria in Grigio Maratea abbinata a due strisce da corsa verticali color arancio in contrasto che corrono sull’intera lunghezza del SUV.

Maserati Levante Trofeo: Achille Lauro mostra il suo esemplare personalizzato

Oltre alla particolare livrea, il Maserati Levante Trofeo di Achille Lauro è stato reso unico anche internamente. Ad esempio, troviamo la firma Achille Lauro ricamata sulle soglie sottoporta che va ad affiancare alla scritta Maserati.

A livello di prestazioni, non è stata apportata alcuna modifica al già prestante motore V8 biturbo da 3.8 litri. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese, l’otto cilindri di derivazione Ferrari è in grado di sviluppare una potenza di 580 CV e 730 nm di coppia massima a 2500-5000 g/min e permette allo Sport Utility Vehicle di impiegare 4,1 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 302 km/h.

Un’altra interessante caratteristica proposta dal modello top di gamma del primo SUV del Tridente è la trazione integrale. Da notare che per il mercato nordamericano, il propulsore, lo stesso della Quattroporte, è stato ulteriormente potenziato per erogare 598 CV. Infine, il Maserati Levante Trofeo è stato presentato ufficialmente in occasione del Salone di New York del 2018.

