Le 5 Peugeot più vendute al mondo nel 2020

Nel 2020, a causa della crisi sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus, le vendite di auto in tutto il mondo sono logicamente diminuite. Stessa sorte è toccata anche a Peugeot. La casa francese ha visto diminuire del 23% le sue immatricolazioni lo scorso anno. Si tratta di un calo un po’ più alto della media mondiale visto che il mercato è sceso “solo” del 17% nel corso dello scorso anno.

Ecco quali sono stati i 5 modelli di Peugeot pù venduti nel 2020

La situazione poteva essere ancora peggiore per Peugeot se non avesse portato sul mercato le sue nuove 208 e 2008 che ad inizio anno hanno consentito alla casa automobilistica del Leone di vendere un bel po’ di unità. Alla fine di questo anno travagliato, è ovviamente la 208 ad aver preso il comando delle vendite. Un risultato che ha senso per un produttore generalista come Peugeot che fa molto affidamento sulla sua city car. Nel 2020 sono state vendute 240.631 copie della nuova 208. A titolo di paragone, la sua grande rivale Clio ha fatto molto meglio: 333.000 unità.

Tra i 5 modelli più venduti due berline comaptte, due SUV e un furgone

Dietro la city car, le auto Peugeot più vendute al mondo sono, logicamente, due SUV. Il 2008, ha registrato un ottimo inizio di carriera. In Francia, è stato uno dei rari modelli sul mercato a progredire nel mercato. Al mondo, il piccolo SUV è l’unica Peugeot che ha fatto progressi in questo anno caotico, superando la barra dei 200.000 esemplari (+ 11%). Ha venduto più del fratello 3008, che invece rispetto al 2019 ha registrato un forte calo (-36%) nell’anno che ha preceduto il suo restyling.

Dati a mezz’asta anche per la Peugeot 308, 4 ° e in ribasso del 40% (97.000 immatricolazioni), anche se la compatta nel 2020 ha logicamente pagato il peso degli anni. Quinto modello più venduto di Peugeot al mondo è il furgone Partner (78.600 unità immatricolate nel 2020) che con questa quinta posizione ci ricorda l’importanza dei veicoli commerciali leggeri nell’economia di un produttore generalista.

