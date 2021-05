Il pick-up Fiat Strada quest’anno diventerà ancora migliore e più potente. Il veicolo di Fiat, leader del mercato auto in Brasile ormai da alcuni mesi, infatti riceverà un nuovo cambio CVT alla fine del 2021. La conferma è stata data questo giovedì 6 maggio dal presidente di Stellantis in Sud America, Antonio Filosa. “Metteremo il cambio CVT su Strada alla fine dell’anno”, ha detto durante un live.

Il pickup Fiat Strada riceverà entro fine anno anche il nuovo cambio automatico CVT

Filosa ritiene che Strada, che è già l’auto più venduta in Brasile nel 2021, possa vendere ancora di più. “Abbiamo il 70 per cento del segmento, quindi manca il 30 per cento”, ha commentato in tono scherzoso. Ma in realtà, Stellantis prende molto sul serio il segmento dei piccoli pick-up. “Strada è strategicamente importante per noi.”

La buona notizia per gli appassionati del pickup Fiat Strada è che, insieme al cambio CVT (a variazione continua), arriverà un nuovo motore, il nuovo 1.0 turbo flex 3 cilindri. Questo motore dovrebbe avere circa 125 cavalli e renderà Strada ancora più competitiva. “La pandemia ha cambiato le scadenze, ma non ha cambiato i nostri piani strategici”, ha commentato Filosa. L’esecutivo ha dichiarato che il secondo trimestre, tra aprile e giugno, “sarà il più difficile per tutti i concorrenti”, a causa della mancanza di componenti elettronici per la produzione.

Fiat Strada si candida a diventare la vettura più venduta in assoluto in questo 2021. Infatti dopo 4 mesi di vendite il pickup compatto di Fiat domina la classifica avendo detronizzato Chevrolet Onix che vive un anno difficile a causa di grossi problemi per la produzione dovuti alla carenza di microchip che potrebbero aggravarsi ancora nei prossimi mesi favorendo così di nuovo il pickup della principale casa automobilistica italiana.

Fiat Strada : importante novità in arrivo per il pickup della principale casa italiana che entro fine anno riceverà il nuovo cambio CVT

