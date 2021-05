Maserati collabora con Dardust per la progettazione dei suoni in auto

Gli ingegneri del Maserati Innovation Lab di Modena collaborano con l’artista italiano di fama internazionale Dardust per progettare il suono in vettura dei futuri modelli del Tridente. Si tratta di una collaborazione d’avanguardia che rappresenta un unicum, unendo il know-how tecnico automotive con l’eccellenza del sound design.

La sfida è quella di creare un’esperienza utente a 360°, favorendo un benessere inconscio e una naturale armonia tra uomo e vettura. La passione per una Maserati nasce anche dalla sua firma sonora, elemento sempre imprescindibile ed inimitabile per il brand di Stellantis. Il benessere a bordo è frutto della sinergia di elementi multisensoriali come il design, i materiali e gli stimoli sonori (non solo quelli provenienti dal motore).

Dardust, pianista, compositore e produttore

Maserati: il Tridente ha annunciato una collaborazione con il noto produttore Dardust

Nel processo di sviluppo di una Maserati, gli ingegneri lavorano su altre realtà, anticipando i trend di mercato e adotta un approccio olistico ed integrato nell’esperienza utente. Partendo da questa visione e dal suo DNA votato all’innovazione, la casa automobilistica modenese ha avviato la cooperazione con Dardust, pianista, compositore e produttore noto per la sua capacità di fondere generi musicali diversi tra loro attraverso una continua sperimentazione.

Questo approccio viene condiviso anche da Maserati. Il lavoro a quattro mani ha preso forma in un transfert tra tecnologia e sound design con l’obiettivo di personalizzare l’esperienza sonora a bordo e progettare dei feedback acustici percepiti dall’utente durante l’esperienza di guida. La progettazione del suono è stata gestita con una regia unica, partendo da un progetto inizialmente sviluppato dal team di Qualità Percepita del Maserati Innovation Lab.

I nuovi feedback acustici riguardano caratteristiche come gli indicatori di direzione

Lo studio di ingegnerizzazione ha poi incontrato il contributo artistico di Dardust per creare una melodia coerente e per accordare i suoni tra loro. Oggi, la digitalizzazione dei futuri modelli permette notevoli possibilità di personalizzazione degli stimoli acustici come i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), gli indicatori di direzione, l’interazione con diversi comandi o i segnali di avviso come il promemoria della cintura di sicurezza.

Così gli indicatori di direzione richiamano alla mente il ruolo di un tamburo mentre i suoni di entrata e di uscita sintetizzano la firma sonora del marchio in sole tre note. La nuova Maserati GranTurismo sarà il primo modello ad essere equipaggiato con il pacchetto completo di nuovi feedback acustici.

Maserati e Dardust hanno, inoltre, esteso il concetto di sound design anche al di fuori del veicolo, creando una melodia che è l’estrapolazione della firma sonora del brand.













