Modena Cento Ore 2021 per auto storiche: il programma

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con l’edizione 2021 di Modena Cento Ore, evento per auto storiche ormai entrato nel gotha della specialità. I collezionisti sono pronti a riaccendere i motori dei loro gioielli a quattro ruote, per una sfidante coast to coast, in programma dall’8 al 13 giugno.

Come al solito, il team di Canossa Events ha messo in cantiere una kermesse speciale, destinata ad entrare nel cuore dei protagonisti. Nessuno meglio di loro sa far vibrare le corde sensoriali della passione.

Ai partecipanti di Modena Cento Ore 2021 verrà concesso il piacere di un viaggio dall’Adriatico al Tirreno, lungo splendide arterie viarie italiane, immerse in paesaggi da sogno. Gli aspetti competitivi prenderanno forma in 3 gare in circuito (Misano, Imola e Mugello) e in 10 prove speciali in salita su strade chiuse. Questa coniugazione ne fa l’unica sfida in Italia in cui i piloti devono confrontarsi sia tra i cordoli di un circuito che su strada: un mix vincente.

Grandi emozioni in vista

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

Come sempre, nella Modena Cento Ore 2021 ci sarà una perfetta miscela di auto storiche, turismo, sport, enogastronomia, cultura, bellezza e glamour. Da segnalare la super prova speciale che andrà in scena all’autodromo di Modena, altra perla della ricca collana. Il tutto nel rispetto ossequioso delle norme di sicurezza per poter garantire un’esperienza piacevole e completa.

I partecipati alla Modena Cento Ore 2021 potranno scegliere di vivere, sullo stesso percorso e con lo stesso programma, due diverse esperienze: la Competizione e la Regolarità. Un modo per consentire a ciascuno di gustare la passione per il motorsport secondo le preferenze personali.

Modena Cento Ore 2021: il programma

I partecipanti alla Modena Cento Ore 2021 si godranno un viaggio di quattro giorni lungo alcuni dei tratti stradali più belli di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Un’esperienza da costa a costa, tra Rimini e Forte dei Marmi, condita da tappe a Firenze e Modena. In quest’ultima città sono previste la premiazione e la serata finale, dopo l’arrivo a Piazza Grande, nel cuore della Motor Valley. Di alto contenuto simbolico anche il luogo scelto per lo start: il Parco Fellini di Rimini. Segue un quadro dettagliato degli orari e delle località interessate dalla Modena Cento Ore 2021.

Martedì 8 giugno

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

10:00 Rimini Esposizione vetture al Parco Federico Fellini

11:30-16:30 Rimini Accrediti e Verifiche presso il Grand Hotel Rimini

19:15 Rimini Aperitivo in spiaggia

20:15 Rimini Cena inaugurale al Grand Hotel Rimini, simbolo della Dolce Vita felliniana

–.– Rimini Pernottamento presso i migliori hotel

Mercoledì 9 giugno

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

08:30 Rimini

Partenza della prima tappa alla scoperta dei paesaggi toscani, umbri e

marchigiani e arrivo al Misano World Circuit.

La giornata prevede 3 prove speciali e 1 gara in circuito

09:15 San Marino Sfilata per le vie del centro

12:00 Arezzo Pranzo nelle incantevoli e suggestive colline aretine

14:45 Città di Castello Sfilata per le vie del centro

18:00 Misano Misano World Circuit – Prove libere e gara

Cena in circuito

–.– Rimini Pernottamento presso i migliori hotel

Giovedì 10 giugno

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

–.– Rimini

Partenza della seconda tappa in trasferimento libero da Rimini all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La giornata prevede 2 prove speciali e 1 gara in circuito

09:15 Imola Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Prove libere e gara

12:00 Imola Pranzo in Autodromo

13:30 Castel del Rio Sfilata per le vie del centro

15:30 Scarperia Sfilata per le vie del centro

15:45 Scarperia Arrivo al Mugello Circuit, parc fermè

Trasferimento con navetta dall’Autodromo a Firenze

20:00 Firenze Gala Soirèe nel centro città

–.– Firenze Pernottamento presso i migliori hotel

Venerdì 11 giugno

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

–.– Firenze

Partenza della terza tappa in trasferimento con navetta da Firenze al Mugello

Circuit, la tappa è dedicata alla Garfagnana e alla valle del Serchio.

La giornata prevede 2 prove speciali e 1 gara in circuito

08:55 Scarperia Mugello Circuit – Prove libere e gara

11:45 Pistoia Sfilata per le vie del centro

12:30 Montecatini Terme Pranzo nel rigoglioso verde di Montecatini, gioiello Liberty

15:30 Castelnuovo

Garfagnana Sfilata per le vie del centro

17:30 Forte dei Marmi Arrivo di tappa nell’iconica Forte dei Marmi, perla della Versilia

20:15 Forte dei Marmi Beach Party presso Bambaissa Beach Club

–.– Forte dei Marmi Pernottamento presso i migliori hotel

Sabato 12 giugno

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

08:45 Forte dei Marmi

Partenza della quarta tappa

in direzione del Passo delle Radici e arrivo a Modena, cuore pulsante della

Motor Valley. La giornata prevede 2 prove speciali e 1 super prova speciale

13:00 Pavullo nel Frignano Pranzo nel cuore dell’Appennino modenese

15:00 Vignola Sfilata per le vie del centro

15:30 Modena Autodromo di Modena – Super Prova Speciale

16:15 Modena Arrivo Finale nel cuore della città, in piazza Grande, al cospetto della

Ghirlandina e presentazione delle vetture con aperitivo

18:00 Modena Premiazioni

20:30 Modena Serata finale

–.– Modena Pernottamento presso i migliori hotel

NB: Questo è un programma provvisorio, soggetto a possibili variazioni







































Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

