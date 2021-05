Il Ram 1500 TRX di Hennessey mostra la sua potenza sul banco di prova

Hennessey Performance è stata impegnata nelle ultime settimane a testare il nuovo Ram 1500 TRX, mettendo alla prova anche il suo pacchetto di aggiornamento da 1000 CV sul banco (come testimoniato dal video presente in fondo all’articolo). Il 1500 TRX esce dalla fabbrica con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat che produce una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Nonostante parliamo di numeri parecchio elevati, molto probabilmente ci sono alcune persone che desiderano ancora più potenza. Ecco perché il famoso tuner texano ha deciso di realizzare un pacchetto HPE1000 per il pick-up ad alte prestazioni. L’esemplare presente nel video è l’Hennessey Mammoth 1000 ed è ovviamente più potente del recente Mammoth 900.

Ram 1500 TRX motore

Ram 1500 TRX: il Mammoth 1000 messo alla prova da Hennessey Performance

Per aumentare le performance, la società di tuning ha aggiunto un nuovo compressore, apportato vari aggiornamenti alla puleggia, installato un nuovo impianto di scarico ad alto flusso e ricalibrato il pacchetto HPE. Il preparatore del Texas afferma che tutto questo si traduce adesso in 1026 CV e 1314 nm.

Durante la prova sul banco, il Ram 1500 TRX modificato è riuscito a raggiungere 772 CV e 950 nm di coppia sulle ruote posteriori contro i 592 CV e 761 nm del modello originale. Sicuramente, tutta questa potenza aggiuntiva ha reso il pick-up ancora più estremo.

Hennessey Mammoth 1000

Secondo John Hennessey, fondatore di Hennessey Performance, il 1500 TRX è un veicolo entusiasmante già nella configurazione originale ma sta cercando di fare qualcosa di straordinario. Il pacchetto HPE1000 trasforma completamente il pick-up in un qualcosa di sorprendentemente potente, unico e parecchio interessante.

Oltre al Ram 1500 TRX, sappiamo che il tuner sta lavorando anche sul Dodge Durango SRT Hellcat, che condivide lo stesso motore del pick-up ma in questo caso produce 720 CV. Anche sul Durango SRT Hellcat verrà installato il pacchetto HPE1000 per permettergli di erogare una potenza pari a 1026 CV e 1314 nm.















