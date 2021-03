Ram 1500 TRX: Hennessey inizia i test del pack Mammoth 900 | Video

Nonostante sia il pick-up di produzione più potente al mondo, il Ram 1500 TRX sembra aver ricevuto molta attenzione da parte del settore aftermarket, considerando tutte le modifiche introdotte per le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. Non sorprende quindi che qualcuno abbia deciso già di sviluppare un pacchetto di upgrade per il TRX.

Stiamo parlando di Hennessey Performance che recentemente ha messo sul banco di prova il pick-up Hellcat per testare il nuovo pacchetto Mammoth 900. Quest’ultimo permette al 1500 TRX di erogare 912 HP (925 CV) di potenza e 1183 nm di coppia massima anziché 702 HP (712 CV) e 881 nm.

Ram 1500 TRX: un esemplare modificato è stato messo alla prova sul banco

Il preparatore texano ha iniziato con un test del modello base che ha mostrato 606,81 HP (615,47 CV) e 804 nm scaricati sulle ruote. Se confrontiamo questi numeri con quelli forniti dal produttore, che indicano la potenza inviata all’albero motore, si ottiene una perdita del 13,56%.

Dato che il Ram 1500 TRX dispone della trazione integrale 4WD, in questo test di Hennessey Performance sono state utilizzate soltanto le ruote posteriori. Dunque, la società di tuning dovrebbe aver rimosso un particolare fusibile per impedire che la potenza venisse inviata anche alle ruote anteriori.

Considerando che il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri modificato è riuscito ad erogare 728,93 HP (739,33 CV) e 920 nm alle ruote, possiamo ipotizzare una potenza di 843,67 HP (855,71 CV) inviata all’albero motore.

Tuttavia, non sappiamo il motivo per cui Hennessey Performance ha chiamato questo pacchetto Mammoth 900 visto che non arriva a produrre 900 o più cavalli. Indipendentemente da ciò, l’otto cilindri di Stellantis è stato equipaggiato con una serie di componenti aggiornate quali puleggia superiore ed inferiore, iniettori di carburante ad alto flusso, sistema di induzione dell’aria, sistema di ventilazione del carter, messa a punto e altro ancora.

Per scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni del Ram 1500 TRX con pack Mammoth 900, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI