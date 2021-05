Ferrari 812 Versione Speciale: tutti gli esemplari già venduti

Mancano soltanto poche ore alla presentazione ufficiale al pubblico della nuovissima Ferrari 812 Versione Speciale (o Ferrari 812 Competizione).

Nonostante ciò, i pochi esemplari previsti per la produzione sono stati già tutti venduti e si trovano virtualmente nel garage dei fortunati acquirenti. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore da John Elkann, presidente e amministratore delegato ad interim del cavallino rampante.

Ferrari 812 Versione Speciale: tutti gli esemplari previsti per la produzione si trovano virtualmente già nei garage dei clienti

Nel corso dell’ultima conference call, al termine della presentazione dei risultati riguardanti il primo trimestre, Elkann ha confermato inoltre che nel corso del 2022 verrà lanciato l’attesissimo SUV Ferrari Purosangue. Nel 2025, invece, arriverà il momento della prima Ferrari 100% elettrica. Secondo quanto dichiarato dal presidente, quest’ultima vettura trasmetterà alle nuove generazioni i valori e le emozioni classiche dello storico marchio modenese.

“Stiamo continuando a realizzare la nostra strategia di elettrificazione in modo molto disciplinato. Un’enorme opportunità per creare un’esperienza unica per i nostri clienti. Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica che sveleremo nel 2025. Le tecnologie sono, come sempre, guidate dal know-how che stiamo applicando negli sport motoristici dove ci siamo sviluppati, soprattutto in Formula 1“, ha detto Elkann.

“Stiamo facendo buoni progressi su una short list di candidati molto forti per la scelta del nuovo amministratore delegato. Il nostro futuro CEO avrà tutte le qualità giuste, compresa una profonda conoscenza delle tecnologie necessarie per tracciare un futuro di successo per la Ferrari“, ha concluso l’ad di Ferrari.

Ritornando alla Ferrari 812 Versione Speciale, fino ad ora sappiamo che abbiamo di fronte molto probabilmente l’ultima Ferrari ad utilizzare il prestante motore V12 aspirato da 6.5 litri senza alcuna tecnologia elettrificata.

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che la nuova versione del 12 cilindri dovrebbe consentire alla supercar di sviluppare una potenza superiore agli 840 CV a 9500 g/min. Questi due numeri permetteranno a Maranello di fissare due nuovi record: la più alta potenza di qualsiasi motore stradale di Ferrari e i più alti giri di qualsiasi propulsore a combustione interna dell’azienda. Sappiamo, infine, che gli ingegneri del cavallino rampante hanno ridotto il peso dello speciale bolide facendo largo uso di fibra di carbonio e alluminio.

