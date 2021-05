Fiat Strada è l’auto più venduta in Brasile ad aprile

In mezzo al travagliato scenario pandemico, con una produzione ridotta per mancanza di componenti elettronici, Fiat Strada si è confermata leader del mercato brasiliano con 41.452 auto immatricolate ad aprile. L’ex leader Chevrolet Onix ha chiuso il mese al secondo posto, con 35.160 unità, appena davanti alla Hyundai HB20, che nello stesso periodo ha immatricolato 30.514 vetture.

Fiat Strada si è confermata leader del mercato brasiliano con 41.452 auto immatricolate ad aprile

Sorprende anche la presenza di modelli più costosi, come Jeep Renegade – che parte dai 92.984 reais nella versione entry – al quarto posto in classifica. Oltre Fiat Strada, per la casa italiana molto bene anche Fiat Toro, che si è classificata al settimo posto, con solo 125 unità in meno della popolare Mobi (24.250 unità contro 24.385, rispettivamente); oltre alla Chevrolet Tracker, classificata decima, con 21.423 vendite.

Fiat leader tra le case automobilistiche con una quota di mercato del 22,2 per cento ad aprile

Per quanto riguarda i costruttori, Fiat è rimasta in testa, con una leadership di mercato e il 22,2 per cento del mercato ad aprile. Dopotutto, considerando solo i dieci veicoli più venduti, quattro portano il logo dell’azienda di Torino. La seconda è stata la Volkswagen, con il 17 per cento del totale, con Chevrolet ancora in terza posizione, con il 12,7%, seguita dalle rivali Hyundai (9%) e Toyota (8,2%). Insomma ancora buone notizie per Fiat dal Brasile, un mercato che si conferma come sempre più importante per la principale casa automobilistica italiana.

Ecco i modelli più venduti ad aprile in Brasile:

1 – Fiat Strada (41.452 unità)

2 – Chevrolet Onix (35.160 unità)

3 – Hyundai HB20 (30.514 unità)

4 – Jeep Renegade (25.745 unità)

5 – Volkswagen Gol (25.435 unità)

6 – Fiat Mobi (24.385 unità)

7 – Fiat Toro (24.250 unità)

8 – Chevrolet Onix Plus (23.985 unità)

9 – Fiat Argo (21.620 unità)

10 – Chevrolet Tracker (21.423 unità)

I marchi più venduti ad aprile in Brasile:

1 – Fiat (36.408 unità)

2 – Volkswagen (27.900 unità)

3 – Chevrolet (20.894 unità)

4 – Hyundai (14.732 unità)

5 – Toyota (13.424 unità)

6 – Jeep (12.150 unità)

7 – Renault (10.926 unità)

8 – Honda (5.833 unità)

9 – Nissan (5.504 unità)

10 – Ford (3.554 unità)

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada tra le auto più ricercate online in Brasile

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI