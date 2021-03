Fiat Strada tra le auto più ricercate online in Brasile

Secondo la classifica del sito di e-commerce brasiliano Mercado Livre, contando i veicoli nuovi e semi-nuovi più ricercati dai consumatori, Chevrolet è stata la casa automobilistica che ha ricevuto il maggior numero di visite da parte degli utenti nell’ultimo trimestre dello scorso anno in Brasile, seguita da Volkswagen e Fiat. La principale casa italiana deve ringraziare di questo risultato in particolare il pickup Fiat Strada.

Il pickup Fiat Strada è una delle auto più cercate nei siti di auto usate e a km zero in Brasile

Dettagliando maggiormente i numeri di questo periodo, le categorie che hanno avuto più accesso ai siti alla ricerca di auto usate in Brasile sono state le berline compatte (28%), le berline classiche (26%) e i SUV (16%).

Espandendo questa analisi ai dati riferiti all’intero anno 2020, si è riscontrato che, tra le nuove vetture più ricercate, Chevrolet Onix ha mantenuto la sua posizione ed è in testa alla classifica, superando Fiat Strada e Toyota Corolla. In termini di categorie, le berline compatta (25%), i SUV (24%) e i pick-up (24%) sono risultati i modelli più ricercati

Unificando gli elenchi di auto nuove e usate, tuttavia, Chevrolet perde il primo posto nella lista. In questa modalità, Volkswagen Gol e Honda Civic sono state le vetture più ricercate del 2020, alternando le preferenze dei clienti.

Lo studio sulle ricerche mostra anche la differenza di domanda tra i trimestri del 2020. Confrontando il secondo – quando il mercato è stato più colpito dalla pandemia – e l’ultimo trimestre dell’anno, si nota un aumento del 38% nella ricerca per le auto nei siti di e-commerce.

I dati raccolti dal sito di e-commerce, oltre a promuovere i numeri di ricerca, possono essere utilizzati anche per comprendere le tendenze del mercato. Il portale è in grado di registrare le interazioni dei suoi inserzionisti con i clienti e, in questo modo, comprende l’intenzione di acquisto dei consumatori e non solo le vendite che sono state effettuate.

Mercado Livre ha concluso così che l’Onix, tra i modelli a km zero, e la Corsa, tra quelli usati, sono state le vetture con la maggiore intenzione di acquisto nel 2020, indicando un buon momento di vendite per Chevrolet. Per quanto riguarda Fiat Strada è risultata essere una delle auto preferite dai brasiliani anche nelle ricerche di auto a km zero.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Wagoneer 2022: l’ultimo prototipo avvistato su strada mostra nuovi dettagli

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI