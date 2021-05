Peugeot 2008 auto più venduta in Spagna nel 2021

Nel mercato spagnolo il SUV Peugeot 2008 è stato il modello più venduto nei primi quattro mesi dell’anno e compare anche nella ‘top ten’ dei veicoli più venduti in Europa mentre il settore si trova a vivere una delle crisi più profonde della sua storia. Le immatricolazioni da quasi due anni sono in calo e ad aprile si è aggiunta una nuova diminuzione. La pandemia, la mancanza di turismo, la crisi economica e l’aumento della tassa di immatricolazione continuano a colpire il mercato spagnolo secondo gli esperti.

Le immatricolazioni di autovetture e fuoristrada registrano la maggiore flessione, del 34% in Spagna, seguita dai veicoli commerciali leggeri che diminuiscono del 21,8%, mentre i veicoli industriali aumentano dell’11,5%. Le vendite ai privati ​​sono le più numerose ma registrano un calo del 35% e le aziende perdono il 20,5% delle vendite. La Peugeot 2008 prodotta da Stellantis a Vigo consolida la sua leadership nel mercato nazionale, essendo il modello più venduto nei primi quattro mesi. Ad aprile occupava la terza posizione, dietro la Seat Arona e la Seat Ibiza. È anche tra le più commercializzate in Europa insieme ad un altro modello “made in” Spagna, la Opel Corsa (anch’essa del gruppo Stellantis) prodotta a Saragozza.

Si tratta dunque di un’ottima notizia per Peugeot che grazie al suo SUV compatto riesce a piazzare un suo modello al vertice delle vendite in un mercato importante come quello spagnolo. Ma come dicevamo poc’anzi per Peugeot 2008 le cose vanno bene un po’ in tutti i principali mercati europei. Segnale questo che con la nuova generazione del SUV la casa automobilistica del Leone, fino a poco tempo fa guidata da Jean-Philippe Imparato ha fatto centro.

