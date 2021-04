Peugeot 2008 eletto miglior SUV dell’anno ai Car of the Year Awards 2021

Peugeot ha iniziato questo 2021 al top in Ucraina. Per il secondo anno consecutivo, la casa automobilistica francese ha vinto uno dei primi più prestigiosi. Dopo che la 508 è stata votata Car of the Year 2020 lo scorso anno, il Peugeot 2008 è stato premiato con il titolo di Best SUV of the Year 2021.

La sua tecnologia e il suo carattere dinamico sono stati riconosciuti dai giornalisti automobilistici e dai lettori che hanno composto le due giurie. Visto il lockdown, la cerimonia di premiazione Car of the Year 2021 si è svolta interamente online il 24 marzo a Kiev. In quest’occasione, il 2008 ha prevalso con sicurezza sui suoi concorrenti, vincendo l’ambito premio.

Peugeot 2008: il modello è stato premiato Best SUV of the Year 2021 in Ucraina

La giuria dei lettori ucraini e quella dei giornalisti automobilistici professionisti hanno apprezzato Peugeot perché con questo SUV ha dimostrato l’impegno di offrire veicoli e tecnologie ai massimi livelli, qualunque sia il mercato di riferimento. Sei volte vincitrice del premio Car of the Year in Europa, la casa automobilistica francese con i suoi veicoli si colloca regolarmente tra le migliori nelle competizioni organizzate dalla stampa internazionale.

In Ucraina, questo successo – il secondo consecutivo dopo la vittoria della 508 nel 2020 – è il culmine dell’ultima performance del Peugeot 2008 che ha una quota del 9,7% nel segmento e si è piazzato al terzo posto sul podio nel segmento B-SUV. Come in molti paesi, il premio Car of the Year valuta ogni anno le prestazioni delle nuove auto immesse sul mercato.

I 44 candidati al premio 2021 sono stati suddivisi in otto categorie e competono per due premi principali: Passenger Car 2021 e Crossover/SUV 2021. La migliore auto in ciascuna delle otto categorie viene quindi scelta dai lettori online. In questo caso, il Peugeot 2008 è stato selezionato come miglior SUV 2021 tra i veicoli lanciati di recente in Ucraina.

