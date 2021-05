Auto elettriche: le vendite globali sono aumentate del 41% nel 2020

Nonostante l’impatto del coronavirus sul settore automobilistico, il mercato globale dei veicoli elettrici è cresciuto parecchio nel 2020. Secondo quanto riportato dall’International Energy Agency (IEA), lo scorso anno sono stati immatricolati 3 milioni di veicoli elettrici in tutto il mondo. Parliamo di un aumento del 41% rispetto al 2019. In confronto, il mercato automobilistico globale ha perso il 16% nel 2020.

La forte ascesa delle auto elettriche è proseguita quest’anno in quanto le vendite nel primo trimestre del 2021 hanno raggiunto quasi due volte e mezzo il livello dell’anno precedente, sempre in base a quanto affermato dall’IEA. In questo momento, sulle strade di tutto il mondo circolano oltre 10 milioni di vetture a zero emissioni. A questo numero bisogna aggiungere 1 milione di furgoni, camion e autobus elettrici.

Auto elettriche, la crescita di queste vetture è proseguita nel primo trimestre del 2021

Auto elettriche: lo scorso anno sono stati venduti 3 milioni di esemplari in tutto il mondo

Per la prima volta, l’anno l’Europa ha superato la Cina come principale mercato delle auto elettriche. Le immatricolazioni degli EV nell’Unione Europea sono più che raddoppiate a 1,4 milioni durante i 12 mesi mentre in Cina sono cresciute del 9% a 1,2 milioni.

L’International Energy Agency afferma che, in base alla domanda attuale, il numero di auto, furgoni, autocarri pesanti e autobus elettrici su strada in tutto il mondo potrebbe raggiungere i 145 milioni entro il 2030. Tuttavia, se i governi accelerassero gli sforzi per attuare gli obiettivi internazionali in materia di zero emissioni, la flotta mondiale potrebbe arrivare ai 230 milioni.

Fatih Birol, direttore esecutivo dell’IEA, ha detto: “Anche se non possono svolgere il lavoro da soli, i veicoli elettrici hanno un ruolo indispensabile da perseguire per raggiungere le emissioni zero in tutto il mondo. Le attuali tendenze di vendita sono molto incoraggianti, ma i nostri obiettivi climatici ed energetici condivisi richiedono un’accettazione ancora più rapida da parte del mercato. I governi dovrebbero ora creare delle basi essenziali per accelerare l’adozione di veicoli elettrici utilizzando pacchetti studiati ad hoc per investire nella produzione di batterie e nello sviluppo di infrastrutture di ricarica diffuse e affidabili”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI